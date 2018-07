El barri del Raval, de Festa Major

FESTA MAJOR DEL RAVAL

Esport, cultura popular, concerts, tabalada, correfoc, activitats per a infants, jornades de portes obertes a entitats… i moltes coses més, per a tots els gustos i edats, formen part de l’àmplia programació de la festa major del Raval, que se celebra del 12 al 15 de juliol. L’inici de la festa té lloc a la plaça Vicenç Martorell dijous 12 de juliol a partir de les 20 h, amb el pregó i diverses actuacions, entre les quals de la Raval’s Band.

+ Detalls FESTA MAJOR DEL RAVAL Del 12 al 15 de juliol Diversos espais del barri

MÚSICA DE LA BANDA MUNICIPAL A LA PLAÇA DEL REI

La plaça del Rei acull avui un concert de la Banda Municipal de Barcelona. Es tracta d’una proposta de caràcter gratuït amb un repertori de peces molt diverses, que van des de l’obertura d’ El barber de Sevilla, de Gioachino Rossini, fins a unes quantes peces d’autors catalans (Juli Garreta, Ricard Lamote de Grignon, Joaquim Serra i Enric Morera). És l’últim concert de Salvador Brotons com a director titular de la Banda Municipal de Barcelona.

+ Detalls CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL 6 de juliol 20.30 h. Plaça del Rei Ciutat Vella

ARTS ESCÈNIQUES A L’EIXAMPLE

Un munt de propostes de música, circ, dansa i moltes més disciplines de les arts escèniques formen part de Tangent, Festival de les Arts de l’Eixample, que té lloc fins al 26 de juliol en diversos espais del districte. El festival inclou una ruta amb l’etiqueta #tanJove, que apunta els espectacles més transgressors, especialment recomanats per a gent jove.

+ Detalls TANGENT, FESTIVAL DE LES ARTS DE L’EIXAMPLE Del 22 de juny al 26 de juliol Eixample

ESPECTACLES A LA SEU DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

L’Estiu, al Pati! porta per segon any una programació de concerts i circ al pati de la seu del districte de Nou Barris durant quatre caps de setmana consecutius (del 30 de juny al 22 de juliol). Demà dissabte, 7 de juliol, hi haurà Reggae per Xics (19 h), Musical Sisters (20.30 h) i Tiki Phantoms (22 h), i diumenge, 8 de juliol, a les 21 h, Jungle Fire, una de les bandes de referència del latin funk. Totes les activitats són gratuïtes.

+ Detalls L’ESTIU, AL PATI! Caps de setmana, fins al 22 de juliol Pati de la seu del Districte de Nou Barris Plaça Major de Nou Barris, 1

EXPOSICIÓ SOBRE ELS ALLOTJAMENTS DE PROXIMITAT PROVISIONALS

Els APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals) són un nou model d’allotjaments de construcció ràpida, sostenible i de qualitat pensats per fer front a l’expulsió del veïnat dels barris. Una exposició permet visitar dos allotjaments d’aquest tipus, un d’un dormitori i un de dos, i conèixer tots els detalls, les característiques i motivacions del projecte, abans que s’instal·lin els tres primers APROP als barris del Gòtic, la Bordeta i el Parc i la Llacuna del Poblenou. Al mateix espai on es fa l’exposició, cada dijous de juliol, a les 22 h, s’hi fa cinema a la fresca.