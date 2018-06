FESTA DE REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ A LA PLAÇA SANT JAUME

La rebuda de la Flama del Canigó és un esdeveniment popular que es fa des del 1955. La Flama es va a buscar al cim del Canigó i es fa arribar a centenars de municipis dels Països Catalans per encendre les fogueres de Sant Joan. A més, aquest any es durà a l’exili. El foc de la Flama del Canigó no s’apaga mai: durant tot l’any és al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà fins que, cada 22 de juny, es porta al cim del Canigó. A les dotze de la nit, el foc de la Flama comença el seu recorregut per encendre les fogueres de Sant Joan a centenars de poblacions. Ja fa uns quants anys que es fa una festa de rebuda de la Flama a la plaça Sant Jaume. Aquesta festa tindrà lloc demà a partir de les cinc de la tarda. Hi haurà sardanes, balls de l’àliga i els gegants de la ciutat, i lectura del missatge de la Flama. A més, es repartiran fanalets perquè tothom qui ho vulgui pugui marxar amb la flama cap a casa.

MUSCLOS I CAVA PER A TOTHOM ALS MERCATS MUNICIPALS

Anar a comprar a segons quins mercats municipals aquests dies té un al·licient afegit: es podran degustar musclos i cava, gràcies a la proposta Revetlles d’estiu amb musclos i cava, que enguany arriba a la setena edició. Els dies 22 i 23 de juny, amb motiu de la revetlla de Sant Joan, i 27 i 28 de juny, per la de Sant Pere, s’oferiran de manera totalment gratuïta unes 9.000 racions de musclos del delta de l’Ebre, acompanyades d’una copa de cava brut Segura Viudas. Aquestes degustacions populars tindran lloc els dies i als llocs següents: el 22 de juny al Mercat de Sant Antoni i el dia 23 als mercats del Carmel i la Concepció; el 27 de juny als mercats del Ninot i de Sants, i el 28 als de l’Abaceria i la Llibertat.

CIUTAT VELLA

El passeig Lluís Companys (Arc de Triomf) acollirà demà a la nit, a partir de les 20 hores, el Revetllassu, una gran revetlla de Sant Joan que coincideix amb la festa major del Casc Antic. És, sens dubte, la revetlla més gran del barri. Hi haurà concerts, foguera i zona de sopar. Hi actuaran Les Tortuguetes i Golden Beat.

EIXAMPLE

De les moltes revetlles de Sant Joan previstes per a demà a l’Eixample destaquem la que es fa a la cruïlla formada pels carrers Consell de Cent i Comte Borrell (foguera) i a la dels carrers Consell de Cent i Viladomat (revetlla), amb sopar popular, correfoc, foguera i actuacions, organitzada pel Casal de Joves Queix, la foguera del Fort Pienc (a la cruïlla dels carrers Lepant, Casp i Ribes), i la foguera i revetlla de Sant Antoni (a la cruïlla dels carrers Viladomat i Floridablanca), on arribarà la Flama del Canigó (21.30 h).

LES CORTS

Les Corts s’omple de festa demà a la nit. Entre les principals propostes programades cal destacar la rebuda de la Flama del Canigó a la plaça Comas (19 hores), la revetlla de Sant Joan al carrer Benavent, entre Travessera de les Corts i Felipe de Paz (Associació de Veïns del Camp Nou), la revetlla de l’avinguda Sant Ramon Nonat entre Cardenal Reig i passatge de Xile (Associació de Veïns de Sant Ramon), la del carrer Europa, entre els carrers Galileu i Gandesa (Les Corts Som Poble) i la dels jardins de les Infantes (Les Corts Esportiu C.P.).

SANTS-MONTJUÏC

Sants-Montjuïc té una gran vitalitat associativa. Per això s’hi fan un munt de revetlles organitzades per entitats i comissions de festes als carrers i a les places. A més, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec organitza l’arribada de la Flama del Canigó demà a la plaça del Sortidor; abans la Flama haurà fet un recorregut pel barri (18.30 - 21 hores).

SARRIÀ-SANT GERVASI

Una pila d’elements de cultura popular rebran demà dissabte a les 21.40 hores la Flama del Canigó al Centre Cívic Casa Orlandai. Tot seguit, en aquest espai del cor de Sarrià arribarà la coca, el cava i la música. Pel que fa a les altres revetlles populars de Sarrià-Sant Gervasi, cal destacar les que es faran als barris de Vallvidrera i del Farró.

GRÀCIA

Les places són un element essencial de Gràcia. Són el principal lloc de trobada. Per això demà a la nit s’hi faran un grapat de revetlles: a la plaça del Sol, a la plaça de la Virreina, a la plaça d’Anna Frank i a la plaça del Raspall, entre altres espais.

HORTA-GUINARDÓ

La nit del 23 al 24 de juny, la més curta de l’any i una de les més intenses, al districte d’Horta-Guinardó hi ha revetlles a la plaça de Meguidó, al Mas Guinardó, a la Font del Gos, a Can Brasó… entre molts altres espais. A més, el Mercat del Guinardó acollirà una revetlla que s’anuncia... sense petards!

NOU BARRIS

Sant Joan coincideix amb unes quantes festes majors a Nou Barris: la del Turó de la Peira, la de Can Peguera... I esclar, la revetlla forma part de la programació de la festa major. A Nou Barris cal destacar també la revetlla de la plaça Virrei Amat, en què participarà l’orquestra Nova Blanes.

SANT ANDREU

Els Geganters de Sant Andreu i la Colla Jove Castellera de Barcelona rebran demà dissabte, 23 de juny, a la plaça Orfila, a les 21.15 hores, la Flama del Canigó. L’acte és organitzat per la Satànica de Sant Andreu.

Pel que fa a les revetlles que tindran lloc en diferents indrets de Sant Andreu cal destacar la que es farà a la Llosa del Metro (Trinitat Vella), amb sopar popular, música i, per descomptat, ball.

SANT MARTÍ

L’Espiadimonis de Sant Martí és una nova bèstia de foc nascuda en el marc del pla de barris de la Verneda i la Pau. Serà un dels principals protagonistes demà a la nit, a partir de les 21 hores, de la foguera que tindrà lloc a l’espai situat entre el carrer Huelva i el carrer Provençals.

CONSELLS PER A UNA REVETLLA SEGURA

PETARDS

· Els productes pirotècnics sempre s’han de comprar als establiments autoritzats per vendre’n.

· Enceneu cada article seguint estrictament les

instruccions.

· No us heu de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Si s’encengués fortuïtament podria provocar lesions, fins i tot greus.

· Enceneu sempre la metxa per l’extrem per tenir temps d’enretirar-vos.

· No heu de llançar cap petard contra les persones o els animals.

· Mai no heu de posar la cara ni cap part del cos a sobre o davant de cap article pirotècnic encès, perquè us podríeu cremar o fer-vos lesions oculars.

· Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

· Està prohibit disparar coets, engegar globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc a una distància inferior a 500 metres de les zones boscoses.

A CASA

· Heu de tancar les finestres i els balcons per evitar que us entri qualsevol coet perdut. Així evitareu el risc que se us encengui la casa.

· Heu de treure la roba estesa dels terrats i de les terrasses per evitar que les guspires d’algun coet

provoquin un incendi.

· Heu de plegar els tendals que hi hagi a les terrasses.

· No heu de llançar cap petard a dins de l’habitatge.

FOGUERES

· No feu fogueres enlloc sense l’autorització corresponent del vostre districte.

· Les fogueres s’han de situar a més de 15 metres de les façanes de les cases i dels cotxes estacionats, i mai no s’han de situar sota línies elèctriques o telefòniques.

· Si es fa una foguera al carrer, cal assegurar un pas prou ample per als vehicles d’emergències.

· Per no malmetre el paviment s’ha de col·locar sota la foguera un gruix de terra o de sorra.

· No s’ha d’utilitzar mai cap mena d’accelerador per encendre les fogueres, perquè la deflagració que provocaria podria calar foc als vestits o als cabells de les persones que hi estan a la vora.

· No s’ha de llençar a les fogueres bidons, llaunes, esprais, etc., perquè poden explotar.

· Tampoc heu de llençar-hi pneumàtics i plàstics.