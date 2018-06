Activitats per garantir una acollida digna als refugiats

DIA MUNDIAL DE LES PERSONES REFUGIADES

Més de 40 activitats organitzades per entitats i col·lectius que donen suport a les persones migrades i refugiades tenen lloc els dies 19 i 20 de juny en diversos espais de Barcelona, incloent-hi uns quants mercats municipals, on hi haurà debats i reflexions, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra el 20 de juny. L’objectiu d’aquestes activitats és treballar per garantir una acollida digna i lluitar contra la criminalització de la solidaritat.

+ Detalls DIA MUNDIAL DE LES PERSONES REFUGIADES 19 i 20 de juny Diversos espais de la ciutat

ÒPERA PER A TOTHOM A L’ARC DE TRIOMF

L’òpera ha deixat de ser una activitat només per a uns quants, gràcies a la proposta Liceu a la fresca. Demà, dissabte 16 de juny, a les 22 hores, es podrà veure en directe, gratuïtament, des de l’Arc de Triomf Manon Lescaut, una de les òperes més populars de Puccini. L’espectacle també es podrà veure a la plaça Major de Nou Barris, a la plaça Salvador Seguí (Ciutat Vella), al Centre Cívic de Sant Martí i al Palau Robert (Eixample).

+ Detalls LICEU A LA FRESCA 16 de juny 22 h. Arc de Triomf i altres espais de la ciutat

ARTS ESCÈNIQUES AL PARC DE L’ESTACIÓ DEL NORD

Les arts escèniques seran les protagonistes de la primera edició d’Estació Escènika, que té lloc demà al Parc de l’Estació del Nord. Hi haurà teatre de petit format, tallers i moltes més activitats. S’hi farà un concurs, amb obres de creadors d’entre 18 i 28 anys.

+ Detalls ESTACIÓ ESCÈNIKA 16 de juny 18 h- 2 h. Parc de l'Estació del nord Eixample

ACTUACIONS CASTELLERES A LES PLACES DEL REI I SANT JAUME

Amb motiu de la celebració del 49è aniversari dels Castellers de Barcelona, aquest cap de setmana tenen lloc dues importants actuacions castelleres: el dia 16 de juny, a la plaça del Rei, amb els Castellers del Prat i els Encantats de Begues, i el dia 17 de juny, a la plaça de Sant Jaume, amb els Castellers de Sabadell, els Minyons de Terrassa i els Castellers de la Vila de Gràcia.

+ Detalls 49è ANIVERSARI DELS CASTELLERS DE BARCELONA 16 de juny 11 h. Plaça del Rei 17 de juny 11 h. Plaça Sant Jaume Ciutat Vella

BÈSTIES DE FOC A LES CORTS

Demà al vespre la plaça de Can Rosés acull la Cabronada, una gran trobada de bèsties de foc. Les activitats s’iniciaran amb una tabalada (20.30 h) i un espectacle de foc (21 h). Tot seguit es farà una cercavila pels carrers del barri.

+ Detalls LA CABRONADA 16 de juny 20.30 h. Plaça Can Rosés Les Corts

CONCERT D'ESTIU A NOU BARRIS

El pati de la seu del districte de Nou Barris acull diumenge, 17 de juny, a les 19 hores, el concert d’Els Escarabats i la Canticòrum, un homenatge als Beatles que compta amb la col·laboració de la Coral Bonaire de Tona.