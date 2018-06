Un immens laboratori al Parc de la Ciutadella

FESTIVAL DE LA CIÈNCIA

Experiments, jocs, espectacles, experiències de realitat virtual, tallers, demostracions, itineraris, microxerrades, instal·lacions… i moltes més activitats integren l’àmplia programació del Festival de la Ciència, que se celebra aquest cap de setmana al Parc de la Ciutadella. Hi haurà activitats per a totes les edats, enguany també per als nadons. Trobareu tota la informació a: barcelona.cat/barcelonaciencia

+ Detalls FESTIVAL DE LA CIÈNCIA 9 i 10 de juny 11-20 h. Parc de la Ciutadella Ciutat Vella

CÓRRER AL BARRI DEL BESÒS I EL MARESME

La creixent afició per córrer ha fet néixer unes quantes curses organitzades. Una de les més noves, a Barcelona, és la del barri del Besòs i el Maresme, que enguany arriba a la quarta edició. Aquesta cursa té lloc el diumenge 10 de juny i consta de dos recorreguts, de 5 quilòmetres (una volta) i de 10 quilòmetres (dues voltes). A més, hi ha una cursa familiar. L’esdeveniment forma part dels actes de la Festa Major del barri.

+ Detalls CURSA EL BESÒS MARESME 10 de juny. Sortida: 8.30 h. Sortida cursa familiar: 10.30 h. Plaça Maresme Sant Martí

ELS ARXIUS ES REIVINDIQUEN

Els arxius són un element essencial perquè no es perdi la memòria. Demà, 9 de juny, convé reivindicar-ne encara més el valor perquè té lloc el Dia Internacional dels Arxius. Amb aquest motiu s’organitzen un munt de taules rodones, conferències, exposicions i tallers en uns quants arxius de la ciutat durant tot el mes. Més informació: barcelona.cat/arxiumunicipals

+ Detalls DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS Actes durant tot el mes de juny Diversos arxius barcelonins

EL CARRER GALILEU S'OMPLE DE BOTIGUES

Demà dissabte el carrer Galileu acull una mostra de comerç -dels establiments associats de l’Eix Comercial Sants-Les Corts- en què, a més d’una gran varietat de productes, hi haurà activitats, tallers, un sorteig i molta música.

+ Detalls MOSTRA DE COMERÇ DEL CARRER GALILEU 9 de juny 10.30-21 h. Les Corts / Sants-Montjuïc

TALLERS DE PERSONATGES IMAGINARIS A LES PLACES DE GRÀCIA

Cada tarda, just després de l’horari escolar, tenen lloc una sèrie de tallers de personatges imaginaris a diverses places de Gràcia.

+ Detalls JUGUEM A LES PLACES Fins al 28 de juliol, i del 3 al 7 de setembre Diverses places de Gràcia.

PASSEJADA SOLIDÀRIA AMB GOSSOS

Aquest diumenge, 10 de juny, té lloc una passejada col·lectiva solidària amb gossos, d’una durada de dues hores. L’import de la inscripció (3 euros) es destinarà a l’associació El Perro Verde.