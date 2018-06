Més modernisme (per uns dies) a l'Eixample

FIRA MODERNISTA DE BARCELONA

Rua de cotxes antics, una bicicletada modernista, xerrades, tallers, rutes guiades, música en directe i moltes més activitats integren el programa de la Fira Modernista de Barcelona, que se celebra des d’avui i fins diumenge al carrer Girona, entre el carrer Diputació i l’avinguda Diagonal, i al Mercat de la Concepció. La Fira Modernista d’enguany està dedicada a la pintora modernista Lluïsa Vidal, de qui se celebren els 100 anys de la seva mort.

+ Detalls FIRA MODERNISTA DE BARCELONA 1, 2 i 3 de juny Carrer Girona (entre Diputació i Av. Diagonal) i Mercat de la Concepció Eixample

JAZZ I CLÀSSICA ALS PARCS

Demà, dissabte, té lloc al Parc de la Barceloneta un concert del trio de veus femenines The Sey Sisters, una activitat que forma part de la Setmana de Sostenibilitat. És el primer concert del cicle Música als Parcs, que inclou un munt de propostes de música clàssica i jazz durant els mesos de juny, juliol i agost. Una de les propostes més singulars del cicle és el concert que es farà el 21 de juny a la Model. Música als Parcs també organitza visites guiades als parcs abans dels concerts. Més informació: ‘Barcelona.cat/musicaalsparcs’

+ Detalls CONCERT INAUGURAL DE MÚSICA ALS PARCS THE SEY SISTERS 2 de juny 21.00 h. Parc de la Barceloneta Ciutat Vella

FESTA DEL CIRC SOCIAL A NOU BARRIS

Avui divendres, 1 de juny, a partir de les 17 hores, se celebra a la plaça Primer de Maig (barri de Vallbona) la Festa del Circ Social. Hi haurà activitats de circ i altres formes d’expressió artística com ara dansa, música i acrobàcia, organitzades per veïns, entitats, escoles i instituts de Nou Barris.

+ Detalls FESTA DEL CIRC SOCIAL 1 de juny 17 h. Plaça Primer de Maig Nou Barris

CAPVESPRE AL MONESTIR DE PEDRALBES

El claustre gòtic del Monestir de Pedralbes és dels més grans -i bells- del món. Cada dimarts i divendres a la tarda obre gratuïtament per a qui vulgui passejar-hi en aquesta hora màgica.

+ Detalls ‘L’HORA MÀGICA’ Cada dimarts i divendres, de 18 h. a 21 h. Activitat gratuïta Fins al 14 de setembre Monestir de Pedralbes Les Corts

L'AVENTURA INTERCULTURAL DE RAIMON PANIKKAR

Raimon Panikkar (1918-2010), filòsof, va defensar la diversitat cultural i lingüística com una riquesa que cal fomentar, va criticar la tecnocràcia i va demanar una transformació radical de la nostra manera d’entendre el món. Enguany se celebra el centenari del seu naixement, i una exposició reivindica tot el seu llegat.

+ Detalls EXPOSICIÓ ‘RAIMON PANIKKAR: VIURE L’AVENTURA INTERCULTURAL’ Del 5 de juny al 21 de desembre Espai Avinyó Ciutat Vella

ARTS DE CARRER A HORTA-GUINARDÓ

Espectacles de música, dansa, circ, foc i tradició formen el Desplaça’t Festival d’Arts de Carrer, que es fa els dies 2 i 3 de juny al Centre Cívic Casa Groga.