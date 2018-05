Herbes remeieres i mels omplen el carrer Hospital

LA FIRA DE SANT PONÇ, AL CARRER HOSPITAL

Mel, fruita confitada, melmelada, mató, herbes medicinals... són els protagonistes de la Fira de Sant Ponç, que se celebra avui al carrer de l’Hospital. És una de les més antigues de la ciutat i prové de l’antic costum dels herbolaris de dur herbes remeieres als malalts, i fer mercats d’herbes coincidint amb la primavera. També hi ha avui fira de Sant Ponç a la plaça de la Bella Dorita (Poble-sec) i a les places Sant Vicenç de Sarrià i Mañé i Flaquer del Farró.

+ Detalls FIRA DE SANT PONÇ 11 de maig Carrer Hospital Ciutat Vella

ESCLAT DE ROSES AL PARC CERVANTES

El Roserar del Parc de Cervantes alberga més de 2.000 espècies i varietats diferents de rosers, i moltes altres plantes. Coincidint amb la temporada de floració de les roses, l’Ajuntament de Barcelona organitza en aquest indret el Concurs Internacional de Roses Noves, amb un ampli programa d’activitats, que inclou demostracions d’art floral, de gastronomia i concerts a càrrec de la Banda Municipal de Barcelona i de la Cobla de Sant Jordi.

+ Detalls CONCURS INTERNACIONAL DE ROSES NOVES DE BARCELONA Parc de Cervantes Av. Diagonal, 708-716 Les Corts

JORNADA PER CONÈIXER LA CREATIVITAT DEL POBLENOU

Galeries d’art, agències de publicitat, productores audiovisuals, estudis d’artistes, espais gastronòmics, botigues, cocteleries, hotels i restaurants… Molts espais del Poblenou obren les portes demà per oferir un munt d’activitats especials.

+ Detalls ‘POBLENOU OPEN DAY’ 12 de maig 12 h-22 h. Diversos espais Sant Martí

BARCELONA, PLENA DE POESIA

La Setmana de la Poesia té un públic fidel, tant entre els que en llegeixen -o n’escolten- habitualment com els que ho fan ocasionalment. Per a ells s’han programat un munt d’activitats ben diverses, que van començar ahir, dijous, amb el lliurament del Premi Jocs Florals, i finalitzaran el 16 de maig amb el XXXIV Festival Internacional de Poesia al Palau de la Música Catalana.

+ Detalls ‘BARCELONA POESIA’ Del 10 al 16 de maig Diversos espais

MOSTRA DE COMERÇ A LES CORTS

Són moltes les mostres de comerç al carrer que es fan en diferents barris de Barcelona des de fa temps i de tant en tant en neixen de noves. Com ara Les Corts Comerç, que té lloc demà a la Riera Blanca. Hi haurà música, activitats infantils, gastronomia i una “ruta de la bellesa”.

+ Detalls 1a MOSTRA DE COMERÇ LES CORTS COMERÇ 12 de maig 10 h.-20 h. Riera Blanca, entre Regent Mendieta i Trav. de les Corts

FER EXERCICI A LA PLAÇA REIAL

Costa trobar moments per fer exercici, o bé per excés de feina, o perquè fa mandra, o perquè alguns ho troben avorrit... A Barcelona hi ha unes quantes propostes que permeten bandejar aquestes excuses. Una d’elles és la que té lloc cada dimecres al matí, fins al 20 de juny, a la plaça Reial: s’hi fan exercicis fàcils i divertits per a tothom.