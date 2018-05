L'arquitectura, encara més protagonista a Barcelona

SETMANA D'ARQUITECTURA

Barcelona és visitada -i revisitada!- per molts motius, un dels quals -i no pas menor- és la seva arquitectura. Hi ha edificis molt ben dissenyats, autèntiques joies, d’altres que no ho són tant... D’aquí uns dies l’arquitectura encara tindrà més protagonisme a Barcelona, ja que s’hi celebra la Setmana d’Arquitectura, que inclou un extens programa d’actes: cinema, conferències, exposicions i visites guiades, entre moltes altres propostes.

+ Detalls SETMANA D’ARQUITECTURA Del 10 al 20 de maig Diversos espais de la ciutat

‘MASTERCLASSES’ D’ARTESANIA EN UN MUNT DE MUSEUS

Donar a conèixer l’artesania i els oficis artesans és el propòsit de l’activitat Entre Tallers i Museus, que tindrà lloc aquest diumenge, 6 de maig, al matí, en diversos museus de Barcelona. Artesans i artesanes treballaran en directe diferents disciplines vinculades als fons i col·leccions dels museus. Les activitats són gratuïtes amb aforament limitat, i cal fer reserva prèvia per poder-hi accedir (tallersobertsbarcelona.cat/entretallers).

+ Detalls ENTRE TALLERS I MUSEUS 6 de maig 11.00 h. i 13.00 h. Diversos museus

ÒPERA ALS COMERÇOS

No tothom pot anar al Liceu per escoltar òpera en directe. Des d’avui, 4 de maig, fins al 15 de novembre, cada divendres a la tarda qui ho desitgi podrà escoltar-ne a les botigues dels eixos comercials de Barcelona Comerç: cantants d’òpera hi interpretaran àries i cançons napolitanes, i relacionaran cada peça lírica amb l’activitat del comerç. Totes les actuacions començaran de manera simultània a les 17.30 h i es repetiran cada quinze minuts, fins a les 20.30 h.

+ Detalls ‘ÒPERA AL COMERÇ’ Cada divendres 17.30 h. Botigues dels eixos comercials de la Fundació Barcelona Comerç

FIRA DE LA VILA OLÍMPICA

L’avinguda del Bogatell serà l’escenari demà, dissabte 5 de maig, de la Fira del Mar, que inclourà una mostra de comerç, una fira d’artesania, moda i complements, i espais de restauració i alimentació. Hi haurà dansa, música, màgia i activitats esportives i infantils.

+ Detalls FIRA DEL MAR 5 de maig 9-22 h. Avda. Bogatell, entre el carrer Doctor Trueta i el carrer Rosa Sensat Sant Martí

EL COMERÇ SURT AL CARRER VALLESPIR

Música, actuacions, tallers, botigues… i moltes més coses formaran part de la Mostra de Comerç del Carrer Vallespir, que tindrà lloc demà, dissabte, de les 10.30 a les 22 h.

+ Detalls MOSTRA DE COMERÇ DEL CARRER VALLESPIR 5 de maig 10.30 h.-22 h. Sants-Montjuïc / Les Corts

ELS PUNTS DE LLIBRE, MOTIU DE TROBADA

Malgrat la popularització del llibre electrònic, el llibre en paper sembla que no desapareix. Tampoc desapareixen, doncs, els punts de llibre i són molts els qui en volen intercanviar. Aquest diumenge, 6 de maig, té lloc a la parròquia de Sant Cebrià una trobada de col·leccionistes de punts de llibre.