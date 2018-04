La Via Júlia reuneix la cultura popular de Nou Barris

L'APLEC DE LA CULTURA POPULAR DE NOU BARRIS

La cultura popular és ben viva a Nou Barris. Ho posa de manifest l’aplec que des de l’any 2014 s’hi celebra cada any coincidint amb Sant Jordi, l’Aplecat. Aquesta trobada anual té lloc demà, dissabte, 28 d’abril, durant tot el dia, a la marquesina de la Via Júlia. Hi haurà ball de gegants, sardanes, havaneres..., entre moltes altres activitats. L’Aplecat es clourà amb un espectacle del Grup de Foc de Nou Barris (21 h).

+ Detalls APLECAT 28 d'abril A partir de les 10.30 h. Marquesina Via Júlia Nou Barris

FESTA POPULAR A LA RENOVADA PLAÇA HILARI SALVADÓ

Nous jocs infantils, nou arbrat... i moltes altres millores han estat incorporades a la plaça d’Hilari Salvadó, al barri de la Barceloneta. Avui, divendres 27 d’abril, a partir de les 17 h, hi tindrà lloc una festa popular per celebrar la renovació d’aquest espai que du el nom de qui va ser l’últim alcalde republicà de la ciutat de Barcelona. Hi haurà xocolatada i música en directe, a càrrec del grup Xamfrà de l’escola Mediterrània.

+ Detalls INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA HILARI SALVADÓ 27 d'abril 17 h. Ciutat Vella

SETMANA DE LA DANSA A GRÀCIA

Diumenge, 29 d’abril, és el Dia Internacional de la Dansa i per això tenen lloc un munt d’activitats d’aquesta disciplina. A Gràcia hi ha moltes escoles de dansa i coreògrafs que organitzen actes per a tothom, en centres cívics, escoles, teatres, seus d’entitats i places.

+ Detalls XI SETMANA DE LA DANSA A GRÀCIA Del 24 d'abril al 6 de maig Diversos espais de Gràcia

FESTIVAL TU DANZAS

Des d’avui fins al dia 1 de maig, el casc antic de Barcelona estarà ple d’activitats de dansa. Hi haurà danses contemporànies, tallers, contacontes... i moltes altres propostes amb el ball com a protagonista.

+ Detalls TU DANZAS Del 27 d'abril a l’1 de maig Diversos espais de Ciutat Vella

DANSA A CIUTAT MERIDIANA

Demà, 28 d’abril, a les 11.30 h, a la plaça Roja de Ciutat Meridiana, tindrà lloc una mostra de diferents estils de dansa de grups i col·lectius de totes les edats, organitzat pel Centre Cívic Zona Nord.

+ Detalls DANSA A LA PLAÇA ROJA CIUTAT MERIDIANA 28 d'abril 11.30 h. Plaça Roja de Ciutat Meridiana Nou Barris

CLAQUÉ, DANSA CONTEMPORÀNIA... A CIUTAT VELLA

La plaça del Poeta Boscà acull un seguit d’activitats de dansa avui, divendres 27 d’abril. A les 11 h hi participen alumnes d’escoles, i a la tarda, a partir de les 18 h, altres grups. Hi haurà claqué, dansa contemporània, body percussion, acrobàcia i acrodansa.

+ Detalls DANSA A LA PLAÇA POETA BOSCÀ 27 d'abril, 11 h. i 18 h. Plaça Poeta Boscà Ciutat Vella

CULTURA I OCI A LA FIRA D'ABRIL DE CATALUNYA

El Parc del Fòrum, a Barcelona i Sant Adrià de Besòs, acollirà un any més la Fira d’Abril de Catalunya, un esdeveniment massiu que enguany arriba a l’edició número 47. A les nombroses casetas culturals i comercials i a les atraccions s’hi han programat un munt d’activitats culturals i d’oci. També hi haurà força espais de restauració.