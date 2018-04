Món Llibre, la gran festa del llibre infantil

MÓN LLIBRE

Espectacles, tallers, contacontes, jocs... formen l’àmplia programació de Món Llibre, el gran festival dels llibres per a nens i nenes que se celebra aquest cap de setmana al cor del Raval, concretament al CCCB, al Macbca, a la plaça dels Àngels i a la plaça de Joan Coromines. Els infants de fins a 12 anys podran saludar-hi un grapat de personatges de ficció que prendran vida: el gos Molsa, el monstre de Frankenstein, l’aneguet lleig, el flautista d’Hamelí...

+ Detalls MÓN LLIBRE 14 i 15 d'abril CCCB, MACBA, Pl. dels Àngels i Pl. Joan Coromines

ACTIVITATS AMB MOTIU DE L’ANIVERSARI DE LA REPÚBLICA

Amb motiu de la commemoració del 14 d’abril, data de l’adveniment de la Segona República el 1931, s’organitzen un seguit d’actes, entre els quals l’ofrena floral a la plaça de la República, a Nou Barris (dissabte 14, 12.30 h), el concert de Pony Bravo i Rocío Márquez (també demà dissabte a l’esplanada del Born, a les 20 h), i el Cicle de Cinema Republicà. Els actes es clouran el dia 21 d’abril al Born amb un concert de Marina Rossell (19 h).

+ Detalls PRIMAVERA REPUBLICANA Diversos espais de la ciutat

PASSEJAR AMB BARRET NO ÉS COSA DEL PASSAT

La rambla de Catalunya, entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via, serà l’escenari demà dissabte, 14 d’abril, de la tradicional passejada amb barret, una activitat que enguany arriba a la catorzena edició. S’hi espera una multitud de passejants amb barret clàssic, extravagant, amb gorra, turbant... alguns dels quals hauran sigut creats per a l’ocasió, per professionals o amateurs. Uns quants ho aprofitaran per disfressar-se completament. Dur barret s’associa al passat... però és ben actual.

+ Detalls XIV PASSEJADA AMB BARRET 14 d'abril 12-14 h. Rambla de Catalunya, de l'Av. Diagobal a la Gran Via Eixample

TALLERS DE SALUT DE GENT GRAN

Aquest mes d’abril diversos professionals de la salut ofereixen tallers al Casal de Gent Gran Taulat Can Saladrigas. Els pròxims tallers són: Com tenir cura dels nostres peus (17 d’abril) i Avui parlem de dol (24 d’abril).

+ Detalls TALLERS DE SALUT ALS BARRIS 17 i 24 d'abril 11.30 h. Casal de Gent Gran Taulat Can Saladrigas Sant Martí

EL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, DE FESTA MAJOR

Del 13 al 22 d’abril, al barri de la Sagrada Família s’hi organitzen activitats per a tots els gustos i edats: és la festa major. La cultura popular és especialment protagonista de l’esdeveniment.

PASSEJADA EN BICICLETA PER BARCELONA

Aquest diumenge 15 d’abril té lloc una gran passejada en bicicleta per Barcelona. Poden participar-hi persones de totes les edats. La sortida tindrà lloc a la cruïlla Aragó / Roger de Llúria i l’arribada serà al passeig Lluís Companys.