El Centre Cívic Can Deu, un club de jazz fins a l'estiu

DIJOUS JAZZ A LES CORTS

El Centre Cívic Can Deu acull cada dijous, des d’ara fins al juliol, concerts de jazz. Guitarres, pianos, bateries i veus fan que aquest espai de les Corts esdevingui un genuí club de jazz. El cicle comença aquests dies amb músics professionals del panorama català com Guillem Arnedo, Bernat Font i Marc Ferrer, i continua la temporada d’estiu (juny-juliol) al jardí del centre cívic amb propostes més fresques com el dixieland, el swing i el blues.

+ Detalls DIJOUS JAZZ LES CORTS Abril-juliol Centre Cívic Can Deu Les Corts

UNA JORNADA SOBRE LA RIQUESA DE LA CULTURA GITANA

El 8 d’abril del 1971 va tenir lloc a Londres el Primer Congrés Mundial Romaní/Gitano, en què es va instituir la bandera i l’himne d’aquest poble. Per aquest motiu, cada 8 d’abril se celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. A Barcelona s’organitzen un grapat d’activitats, entre les quals cal destacar especialment el Festival de Rumba, que tindrà lloc a partir de les 18 hores a la Sala Auditori del Conservatori del Liceu.

+ Detalls DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO 8 d'abril Diversos espais de la ciutat

CINEMA INDEPENDENT A LA BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL

El dimecres 11 d’abril es projecta a la Biblioteca Xavier Benguerel el film Demà al mar, d’Ines Thomsen, que captura l’esperit d’un grup de gent gran de Barcelona que han trobat una extraordinària manera de viure el present. La proposta forma part del cicle Cinema Lliure a la Biblioteca.

+ Detalls CINEMA LLIURE A LA BIBLIOTECA 11 d'abril 19 h. Biblioteca Xavier Benguerel Sant Martí

TITELLES PER A ADULTS A NOU BARRIS

Els titelles per a adults constitueixen un gènere poc visible però especialment atractiu. Ja fa uns anys que el festival Ròmbic els revaloritza. Avui i demà se celebra la quarta edició d’aquesta excel·lent proposta cultural.

+ Detalls FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES PER A ADULTS DE BARCELONA "RÒMBIC" 6 i 7 d'abril Ateneu Popular de 9 Barris

LA PIONERA, L'ESPAI DE LA GENT QUE COMENÇA

Productes de disseny de roba i infantils, joies, aplicacions mòbils, elements de restauració, de decoració i d’artesania són algunes de les propostes que exposaran un munt d’emprenedors al nou espai La Pionera durant tots els caps de setmana de l’any. Aquest espai a l’aire lliure també oferirà un munt de propostes d’oci i de cultura.

+ Detalls LA PIONERA Horari mes d'abril: dissabtes i diumenges de 10 a 20 h. Passeig Calvell Sant Martí

INTERCANVI DE LLIBRES A GRÀCIA

Fins al 18 d’abril tothom pot portar llibres en bon estat i que no siguin de text a les escoles i biblioteques de Gràcia. Els llibres recollits s’intercanviaran en diferents llocs del districte el 19 d’abril, de 17 a 19 h.