Els joves tenen un nou instrument per buscar feina

SALÓ DE L'OCUPACIÓ JUVENIL

Els dies 14, 15 i 16 de març se celebra al recinte de la Fira de Barcelona de Montjuïc el primer Saló de l’Ocupació Juvenil, adreçat tant als joves que pateixen situacions “vulnerables” com als joves universitaris i altament qualificats. El nou certamen té el propòsit de connectar els joves amb els serveis de recerca de feina. S’hi donaran a conèixer oportunitats de feina, ocupacions i oficis poc o gens coneguts, i eines per als que vulguin emprendre.

+ Detalls SALÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL 14, 15 i 16 de març Fira de Barcelona Montjuïc

CURTMETRATGES SOCIALS DELS CINC CONTINENTS

El Casal de Joves de Prosperitat, Can Basté i l’Espai Jove les Basses acullen aquesta pròxima setmana, del 13 al 18 de març, la 14a edició del Festival Internacional de Curtmetratges Socials Solo Para Cortos. S’hi projectaran curts dels cinc continents. També hi haurà una mostra dirigida al públic infantil (Solo Para Peques) i una exposició fotogràfica relacionada amb temes socials, entre moltes altres propostes.

+ Detalls ‘SOLO PARA CORTOS’ Del 13 al 18 de març Diversos espais de Nou Barris

CÓRRER 42 KM PELS CARRERS DE BARCELONA

El diumenge 11 de març té lloc la 40a edició de la Marató, que sortirà de l’avinguda Maria Cristina a les 8.30 h i tindrà l’arribada al mateix lloc. Hi haurà diversos punts d’animació durant el recorregut i tot el cap de setmana hi haurà activitats relacionades amb la cursa. Per exemple, avui divendres i demà dissabte es pot visitar l’Expo Sports, la gran fira de running, trail i triatló, que se celebra al pavelló 8 de Fira de Barcelona. Expo Sports acull una exposició interactiva sobre les quaranta edicions de la Marató de Barcelona.

+ Detalls ZURICH MARATÓ DE BARCELONA 11 de març Sortida: Av. Maria Cristina 8.30 h.

ACTIVITATS PER A DONES A SANTS-MONTJUÏC

Tallers de gimnàstica, de rumba i de dansa guineo-catalana, distribució de samarretes i una coreografia són els principals ingredients de Temps de Dona, Temps d’Esport, una matinal esportiva que tindrà lloc demà a la plaça del Mig de Can Clos.

+ Detalls TEMPS DE DONA, TEMPS D’ESPORT 10 de març 10-13 h. Plaça del Mig de Can Clos Sants-Montjuïc

ESPECTACLE DE CIRC A NOU BARRIS

L’Ateneu Popular de Nou Barris és un actiu centre cultural del barri de la Trinitat Nova. Des dels seus inicis té una alta dedicació al món del circ. Avui mateix hi té lloc l’espectacle Somnis, que és el resultat d’una residència extraordinària que ha realitzat a l’Ateneu l’artista Álvaro Guerrero.

+ Detalls ‘SOMNIS’ 9 de març 20 h. Ateneu Popular de 9 barris

SANT MEDIR A LA BORDETA

Aquest diumenge 11 de març té lloc la Festa de Sant Medir a la Bordeta, que consisteix en un cercavila de les colles de Sant Medir pels carrers d’aquest barri.

+ Detalls SANT MEDIR A LA BORDETA 11 de març 10.30 h.

VISITA AL MONESTIR DE PEDRALBES

Un munt de dones van deixar empremta al monestir de Pedralbes. La visita a aquesta joia del gòtic permet conèixer, a més dels seus magnífics espais, qui eren aquestes dones.