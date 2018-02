Magic Line, caminar a favor dels més vulnerables

DIUMENGE 25 DE FEBRER, NOVA EDICIÓ DE LA MAGIC LINE

Aquest diumenge 25 de febrer torna la Magic Line Barcelona. Es tracta d’un esdeveniment en favor de les persones que es troben en situació vulnerable, que organitza l’Hospital Sant Joan de Déu i que consta de diverses caminades que es fan en equip. Totes tindran el final a la Plaça de la Catedral a les 17 h, on es farà l’espectacle inclusiu Sonambulistes, amb música, dansa, circ, teatre, màgia, clown i il·lustració.

+ Detalls MAGIC LINE 25 de febrer 9 h. : Sant Joan de Déu 10.30 h.: Fonts de Montjuïc

ESTRENA D'UN NOU ESPAI PÚBLIC A NOU BARRIS

Demà dissabte, 24 de febrer, a partir de les 11 h, tindrà lloc la festa d’inauguració d’un nou espai públic de Nou Barris, resultat de la reurbanització dels interiors d’illa del triangle format pel passeig Valldaura, la Via Favència i el carrer Guineueta. S’hi ha renovat el paviment i l’enllumenat i s’ha enjardinat. S’hi han instal·lat jocs infantils, elements de gimnàstica per a la gent gran i mobiliari urbà. Hi haurà animació infantil, dansa i botifarrada popular.

+ Detalls PASSEIG VALLDAURA / VIA FAVÈNCIA / CARRER GUINEUETA 24 de febrer 11 h.

CONCERT DE MÚSIQUES DE PEL·LÍCULES A LA SAGRERA

Una de les funcions més destacades de la música a partir del segle XX ha sigut acompanyar les imatges del cinema. Avui divendres, el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca acull un concert dedicat totalment a músiques de pel·lícules de la mà d’una formació que combina les sonoritats del jazz amb un quartet de corda clàssica i una guitarra elèctrica.

+ Detalls MÚSICA DE PEL·LÍCULA 23 de febrer 19 h. Centre Cívic La Sagrera "La Barraca" Sant Andreu

EL PALAU ALÒS S'OMPLE D'ART

El Casal de Joves Palau Alòs acull fins al 3 de març el MAJPA 2018, una trobada de joves artistes que els permet donar a conèixer la seva creativitat en diverses facetes artístiques. Un dels plats forts de la programació és el concurs de talents Move your talent,en el qual es valora la creativitat dels joves artistes en diferents disciplines, i que tindrà lloc avui divendres 23 de febrer a les 18 h.

+ Detalls MOSTRA D’ART JUVENIL AL PALAU ALÒS Fins al 3 de març Casal de Joves Palau Alòs Ciutat Vella

BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DEL JUDO

Dissabte 24 té lloc el 45è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Judo, que és també la Supercopa d’Espanya Absoluta. El certamen té lloc al Centre Esportiu Municipal Olímpic Vall d’Hebron.

+ Detalls TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE JUDO 24 de febrer A partir de les 9 h. Centre Esportiu Municipal Olímpic de la Vall d'Hebron Horta-Guinardó

ANY NOU XINÈS A NOU BARRIS

La plaça Ángel Pestaña serà l’escenari de la celebració de l’Any Nou Xinès a Nou Barris, demà dissabte 24 de febrer. Els actes començaran a les 11 h amb un cercavila amb dansa de dracs i lleons.

+ Detalls CELEBRACIÓ DE L’ANY NOU XINÈS A NOU BARRIS 24 de febrer A partir de les 11 h. Plaça Ángel Pestaña

DANSA I TEATRE AMB HUMOR

Dansa i teatre en clau d’humor es donen la mà a l’espectacle Follow the leader, impulsat per Barcelona Districte Cultural.