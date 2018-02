El passeig Lluís Companys, xinès per un dia

L'ANY NOU XINÈS AL PASSEIG LLUÍS COMPANYS

Els xinesos estrenen any quan comença el cicle de creixement de la lluna. Per això ara és l’Any Nou Xinès i a Barcelona també se celebra des de fa anys. Els actes principals tindran lloc demà als voltants de l’Arc de Triomf i de l’Estació del Nord: a les 11.30 hores hi haurà una desfilada festiva pels voltants de la zona, i entre les 12.30 i les 20 una fira i tot un seguit d’espectacles al passeig Lluís Companys.

+ Detalls CELEBRACIÓ DE L’ANY NOU XINÈS 17 de febrer 11.30-20 h. Passeig Lluís Companys

APRENDRE A ORIENTAR-SE PER MONTJUÏC I LA RIBERA

Trobar tot un seguit de controls que estan assenyalats en un mapa en el mínim temps possible amb l’ajuda d’una brúixola i, evidentment, del mapa. És l’objectiu de les curses d’orientació, que han anat guanyant popularitat arreu de Catalunya. Aquest cap de setmana, 17 i 18 de febrer, se celebra a l’Anella Olímpica de Montjuïc i al barri de la Ribera, respectivament, el dotzè Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Curses d’Orientació.

+ Detalls TROFEU CIUTAT DE BARCELONA DE CURSES D’ORIENTACIÓ Montjuïc i La Ribera 17 i 18 de febrer A partir de les 10 h.

MÚSICA BALLABLE AL CENTRE CÍVIC LA SEDETA

El Centre Cívic la Sedeta ofereix aquesta nit un concert, de caràcter gratuït, de música festiva i ballable: folk algerià, electrònica, pop i funk occidental, i melodies d’origen grec.

+ Detalls CONCERT YACINE & THE ORIENTAL GROOVE 16 de febrer 21 h. Centre Cívic La Sedeta Gràcia

REGGAE PER A XICS, AMB THE PENGUINS

La plaça Joan Boscà acull aquesta tarda un magnífic espectacle de música reggae adreçat al públic infantil i familiar, que ha fet gira durant cinc anys. Es tracta d’una proposta que forma part de la programació de Barcelona, Districte Cultural.

+ Detalls REGGAE PER A XICS 16 de febrer 18 h. Plaça Joan Boscà Ciutat Vella

CAMINADA PER HORTA-GUINARDÓ

Una caminada per diferents zones del districte d’Horta-Guinardó és la proposta que fa Barnatresc per al diumenge 18 de febrer. La caminada consistirà en un recorregut circular d’11 km. La sortida es farà a les 9 h al Mas Guinardó (plaça Salvador Riera).

+ Detalls CAMINADA PER HORTA-GUINARDÓ 18 de febrer. Sortida: 9 h. Mas Guinardó

FESTA MAJOR JUVENIL I ASSOCIATIVA DE BARCELONA

Demà dissabte, 17 de febrer, a la tarda, al Moll de la Fusta, s’organitzen un munt d’activitats de caràcter gratuït per a infants i joves. Hi haurà tallers i molta música amb grups com Mafalda, que ofereix una fusió de ska, reggae, funk i hardcore. També hi actuaran Sense Sal, amb el seu pop-folk; Adala i el seu particular reggae i dub ; Can Canalla, amb cançons llatines i rumberes, i, finalment, Ominira, guanyador del Festival Brot.

+ Detalls FESTA MAJOR JUVENIL I ASSOCIATIVA DE BARCELONA 17 de febrer 17-20 h. Moll de la Fusta Ciutat Vella

TEATRE SOBRE L’ALZHEIMER

Una dona d’uns seixanta anys acaba de ser diagnosticada d’Alzheimer. Així comença l’obra de teatre Abans que arribi l’alemany, que es representa avui divendres al Centre Cívic Urgell.