FESTES DE SANTA EULÀLIA

La festa major d’hivern de Barcelona inclou tot un seguit d’activitats d’arrel tradicional, especialment pensades per a un públic infantil. Una de les protagonistes serà la Mulassa de Barcelona, que aquest any celebra 450 anys amb una exposició al Palau de la Virreina. A més, la nova colla dels Castellers de Sarrià reapareix, després de catorze anys d’absència, a la diada castellera (diumenge, 11 de febrer, 11 hores, plaça Sant Jaume).

+ Detalls FESTES DE SANTA EULÀLIA Del 9 al 12 de febrer

LA LLUM TRANSFORMA EL POBLENOU

La llum pot arribar a transformar qualsevol espai. El poder transformador de la llum és el leitmotivdel festival LlumBCN, que aquest any arriba a la setena edició. Artistes de prestigi, i també alumnes de les escoles d’art, disseny, il·luminació i arquitectura de la ciutat, muntaran una pila d’instal·lacions i espectacles en què la llum serà la gran protagonista. A més, s’organitza un concurs de fotografia per Instagram (#LlumBCN18).

+ Detalls LLUM BCN 16, 17 i 18 de febrer Poblenou Sant Martí

TORNA LA MITJA MARATÓ DE BARCELONA

L’11 de febrer se celebra una nova edició de la tradicional Mitja Marató, una cursa de poc més de 21 quilòmetres. Aquest any estrena la certificació d’or de l’Associació Internacional de Federacions d’Atletisme (IAAF).

+ Detalls MITJA MARATÓ DE BARCELONA Sortida: 8.45 h. Passeig Pujades Ciutat Vella

DESÈ ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA HORTA-CAN MARINER

La Biblioteca Horta-Can Mariner celebra el desè aniversari amb un munt d’activitats, entre les quals cal destacar xerrades i la projecció de diversos documentals, com Passejant per Horta. A més, al llarg del mes de febrer hi ha nombroses sorpreses a l’àrea infantil de la biblioteca.

+ Detalls 10 ANIVERSARI BIBLIOTECA HORTA-CAN MARINER Fins al 9 de març Horta-Guinardó

ACTIVITATS AMB MOTIU DE L’ANY PANIKKAR

Aquest any fa cent anys del naixement de Raimon Panikkar, que possiblement ha sigut, després de Ramon Llull, el filòsof més important de Catalunya en el camp de la reflexió intercultural i interreligiosa. Per aquest motiu s’ha posat en marxa l’Any Panikkar, que inclou conferències, debats, exposicions, jornades… Podeu consultar les activitats programades per l’Espai Avinyó a www.interculturalitat.cat i seguir tota l’actualitat de l’Any Panikkar a www.anyraimonpanikkar.cat.

RECTA FINAL DE LES FESTES DE CARNAVAL ALS BARRIS

Aquest cap de setmana concentra les principals activitats de Carnaval, però la setmana que ve encara n’hi ha. L’enterrament de la sardina se celebra en un munt de barris de la ciutat. Per exemple, el 14 de febrer, a la plaça Comas (les Corts), a partir de les 20.30 hores, tindrà lloc una sardinada i un espectacle de foc amb els Diables de les Corts per celebrar la fi del Carnaval i l’inici de la Quaresma. D’altra banda, el 17 de febrer tindrà lloc la Ravalstoltada, amb un cercavila (a partir de les 16.30 hores) pel barri del Raval.