Barcelona, ciutat de novel·la negra

BARCELONA ACULL LA TRETZENA EDICIÓ DE BCNEGRA

La novel·la negra serà especialment protagonista a Barcelona del 29 de gener al 4 de febrer gràcies a BCNegra, que reunirà un grapat d’autors destacats d’aquest gènere literari: James Ellroy, Leonardo Padura, Robert Polito, Don Winslow, Claudia Piñeiro i Louise Penny, entre d’altres. L’assetjament, un tema que per desgràcia és de plena actualitat, serà l’eix central de l’esdeveniment. La cloenda tindrà lloc a la presó Model.

+ Detalls BCNEGRA Del 29 de gener al 4 de febrer Diversos espais

UNA NOVA BIBLIOTECA A LES CORTS

Avui divendres, de les 16 a les 20 hores, i demà dissabte, de les 10 a les 14 hores, la nova Biblioteca Montserrat Abelló obre les portes a tothom i ofereix un grapat d’activitats per a tots els gustos i edats. D’altra banda, dissabte, de les 10 a les 14 hores, també tindrà lloc una jornada de portes obertes a l’Ateneu de Fabricació de les Corts (carrer Evarist Arnús, 59), amb activitats relacionades amb la creativitat i la innovació digital.

+ Detalls ACTES D’INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ 26 i 27 de gener C/ Comtes de Bell-lloc, 192-200 Les Corts

FÒRUM SOBRE LA CULTURA POPULAR

La Fabra i Coats i Can Fabra acullen fins al 28 de gener la segona edició del fòrum Som Cultura Popular. Un munt d’entitats de cultura popular intercanvien les seves experiències. Hi ha activitats per al públic en general, tallers infantils, actuacions, presentacions i un espai gastronòmic.

+ Detalls SOM CULTURA POPULAR Del 25 al 28 de gener Fabra i Coats i Can Fabra Sant Andreu

GRAN TROBADA DE COLLES SARDANISTES VETERANES

La plaça Major de Nou Barris, situada davant de la seu del Districte, acull aquest diumenge, 28 de gener, a partir de les 11.30 hores, una ballada i trobada de colles sardanistes veteranes. Hi participa la Cobla Jovenívola de Sabadell.

+ Detalls BALLADA I TROBADA DE COLLES SARDANISTES VETERANES 28 de gener 11.30 h. Plaça Major de Nou Barris

VISITA A L’INTERIOR DELS MUSEUS

El 3 de febrer una pila de museus de la ciutat (Museu d’Història de Barcelona, Museu Marès, Museu del Disseny, Monestir de Pedralbes, Museu de la Música...) ofereixen la possibilitat de conèixer les seves col·leccions, reserves, tallers de restauració... acompanyats dels professionals que se n’encarreguen. Per assistir-hi cal fer reserva prèvia a la web barcelona.cat/inmuseu o bé presencialment a les oficines de Tiquet Rambles.

+ Detalls IN MUSEU 3 de febrer Diversos museus

TALLERS D'ESMORZARS SALUDABLES

El Mercat de l’Estrella de Gràcia acull demà dissabte una sèrie de tallers adreçats a famílies per aprendre a fer esmorzars més saludables. Se’n faran a les 11 i a les 12 hores.

+ Detalls TALLERS D’ESMORZARS SALUDABLES 27 de gener Mercat de l'Estrella Gràcia

FIRA D'ENTITATS DEL VOLUNTARIAT

Dedicar una part del temps lliure a fer una acció al servei dels altres és cada cop més habitual a casa nostra. Un munt d’entitats ho fan possible. Demà dissabte al matí té lloc una fira d’entitats de voluntariat internacional a la plaça Pere Coromines. Una bona ocasió per conèixer la seva activitat.