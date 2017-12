El cant de la Sibil·la reviu la nit de Nadal

EL CANT DE LA SIBIL·LA

La nit de Nadal es poden veure força representacions del Cant de la Sibil·la. Aquesta peça medieval, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que pronostica l’arribada del Messies i una terrible fi del món, es podrà sentir demà a la parròquia de Santa Maria del Mar, a la catedral de Barcelona, a la parròquia de Sant Gervasi i Protasi - Mare de Déu de la Bonanova, a Santa Maria del Pi, a la parròquia de Santa Maria de Gràcia i a l’església de Sant Gaietà.

+ Detalls CANT DE LA SIBIL·LA Diverses esglésies Just abans de la missa del gall

UN GRAN PESSEBRE AL PATI DEL MUSEU MARÈS

Fins al dia 2 de febrer, la Candelera, es pot visitar al pati del Museu Marès, situat al cor de Ciutat Vella al costat de la catedral, un pessebre clàssic amb figures artesanes i les tres escenes habituals: el naixement, l’anunciació dels pastors i l’arribada dels Reis. A més, tot el pati ha estat ambientat com un bosc d’avets. Aquest tradicional pessebre és una iniciativa de l’Associació de Pessebristes de Barcelona.

+ Detalls PESSEBRE DEL MUSEU MARÈS Fins al 2 de febrer Museu Marès Ciutat Vella

EL PESSEBRE DEL MONESTIR DE PEDRALBES

Cada any, per Nadal, el monestir de Pedralbes exposa un pessebre popular elaborat per l’Associació de Pessebristes de Barcelona. D’aquesta manera es conserva una tradició que les religioses han preservat des de fa molt temps.

+ Detalls PESSEBRE DEL MONESTIR DE PEDRALBES Fins al 2 de febrer Monestir de Pedralbes Les Corts

UN NADAL DE XOCOLATA

El Born CCM proposa un taller per descobrir els menjars i els gustos de la Barcelona de fa 300 anys. En aquest taller s’hi prepararan dolços de xocolata amb formes nadalenques.

+ Detalls UN NADAL DE XOCOLATA 29 de desembre 10 h El Born CCM Ciutat Vella

ACTIVITATS INFANTILS DE NADAL A LA PLAÇA CATALUNYA

Fins al 4 de gener a la plaça de Catalunya es fan un munt d’activitats per als més petits de casa. S’hi organitzen jocs infantils, tallers de globoflèxia, espectacles itinerants com L’home bola i els robots, espectacles de titelles, de teatre com El patufet i espectacles de llum com Cada ovella al seu corral o Calendari d’advent. A més, cada dia s’hi pot fer La bugada dels malsons, un taller per dibuixar, retallar i escriure tot allò que ens fa nosa.

+ Detalls ACTIVITATS DE NADAL PER ALS INFANTS Fins al 4 de gener Plaça Catalunya Ciutat Vella

CONCERT DE NADAL DE GÒSPEL AL RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

El grup Messengers, conegut sobretot per haver sigut finalista al programa Oh happy day, protagonitza avui el concert de Nadal d’aquest any al Recinte Modernista de Sant Pau. Aquesta formació hi presentarà el seu segon disc d’estudi, Go higher!, que va més enllà del gòspel, ja que inclou pinzellades de R&B, funk i pop. Altres activitats de Nadal en aquest magnífic espai modernista són la visita que té lloc avui mateix, a les 12 hores, per conèixer l’arquitectura i la història de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i les projeccions de mapping a la façana, que s’inicien avui a les 18 hores.