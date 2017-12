Torna per Nadal la Fira del consum responsable

FIRA DE CONSUM RESPONSABLE

Un munt d’impactes ens conviden a consumir aquests dies. És possible consumir responsablement? Durant dues setmanes, la Fira de Consum Responsable acull nombroses propostes que posen de manifest que sí, que és possible comprar i consumir de manera sostenible i solidària. Hi trobareu estands d’alimentació, de roba, de cultura, de restauració, de formació, de comunicació i informació crítica, d’oci i turisme responsable, entre molts altres.

+ Detalls FIRA DE CONSUM RESPONSABLE Del 22 de desembre al 4 de gener Plaça Catalunya

UNA CAMINADA SOLIDÀRIA A LES PORTES DE NADAL

Aquest diumenge, a les 9 del matí, s’inicia la Caminada del Nadal Solidari al Parc de la Ciutadella. Els participants recorreran part del districte de Sant Martí per tornar al punt d’origen després de 10 quilòmetres. Càritas instal·larà un punt de recollida d’aliments que, a part de les aportacions dels participants, també rebrà en forma d’aliments els diners normalment destinats al menjar dels avituallaments i a sortejos diversos.

+ Detalls CAMINADA DEL NADAL SOLIDARI 17 de desembre Sortida: 9 h Parc de la Ciutadella

LA GRAN VIA, ESCENARI DE LA FIRA DE REIS

Un any més, la Gran Via acull la Fira de Reis, amb un munt d’estands amb joguines i regals -bijuteria, plateria, peces de vestir, mocadors, barrets, bufandes, sabons, llums, ceràmica, decoració per a la llar...- i xurreries, entre moltes altres propostes.

+ Detalls FIRA DE REIS DE LA GRAN VIA Fins al 6 de gener Gran Via de les Corts Catalanes Entre els carrers Muntaner i Rocafort Eixample

PUIG I CADAFALCH VIST PEL FOTÒGRAF RAMON MANENT

El Museu del Disseny se suma a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalch amb una exposició en la qual el fotògraf Ramon Manent, especialitzat en imatge d’art i mataroní com el mateix Puig i Cadafalch, ens ofereix la seva particular visió de l’obra del genial i prolífic arquitecte.

+ Detalls PUIG I CADAFALCH VIST PER RAMON MANENT Fins al 28 de gener del 2018 Museu del Disseny Sant Martí

EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA

La Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda acull l’exposició Mirades de color, de la pintora autodidacta Ana Solano. Es tracta d’una mostra solidària vinculada a l’organització Pallapupas, pallassos d’hospital.

+ Detalls ‘MIRADES DE COLOR’. Fins al 31 de desembre Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda Horta-Guinardó

CIRC D’HIVERN A NOU BARRIS

Fins al 21 de gener l’Ateneu Popular de Nou Barris acull el Circ d’Hivern, amb propostes per a tots els públics d’aquesta mostra molt consolidada, que enguany arriba a la 22a edició.

+ Detalls CIRC D’HIVERN Fins al 21 de gener del 2018. Ateneu Popular de Nou Barris

EXPOSICIÓ SOBRE LA REVISTA D’HISTÒRIA ‘L’AVENÇ’

L’Avenç 40 + 10. Història, cultura i memòria és el lema de la mostra sobre els 40 anys de la revista L’Avenç i els 10 anys de l’editorial Els Llibres de L’Avenç.