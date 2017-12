Activitats a favor d'una ciutat accessible i inclusiva

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que té per objectiu assolir una societat 100% accessible i 100% inclusiva, se celebra el 3 de desembre però hi ha activitats abans i després d’aquesta data en un munt d’indrets de la ciutat. Avui mateix, divendres 1 de desembre, hi ha matí de tallers infantils a la plaça de la Vila de Gràcia i una flashmob amb la cançó Estels al vent, d’Els Catarres, a les 11hores, a la plaça Orfila (Sant Andreu).

DANSA, MÚSICA I CULTURA POPULAR PER COMBATRE LA SIDA

Els Jardinets de Gràcia són l’escenari avui a la tarda d’una pila d’activitats organitzades en el marc del Dia Mundial Contra la Sida. Les activitats s’organitzen amb el propòsit de conscienciar la ciutadania de tot allò que cal fer per combatre aquesta malaltia. A les 17.30 hores hi haurà dansa creativa amb StreetLife BCN, a les 18.30 xocolatada popular, a les 19 hores actuaran els Castellers de Barcelona i a les 20 hores concert amb Thinkin’ Wild.

+ Detalls DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA Jardinets de Gràcia 1 de desembre 17.30 h.

TORNA EL GRAN RECAPTE

Un 20% de la població de Catalunya viu en una situació de pobresa i aquesta època, a les portes de les festes de Nadal, és un bon moment per ser solidaris amb aquest sector. El Gran Recapte d’Aliments permet fer arribar menjar als que més ho necessiten a través del Banc d’Aliments. A l’edició d’enguany, la vuitena, que se celebra avui, dia 1, i demà, dia 2 de desembre, hi participen 39 mercats municipals i un munt de voluntaris.

+ Detalls GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 1 i 2 de desembre 39 mercats municipals

DUATLÓ D'HIVERN

Cursa i bicicleta són els dos esports d’un duatló. Però al Duatló d’Hivern de Barcelona es corre dues vegades: els participants fan 5 quilòmetres de cursa, 20 quilòmetres de bicicleta indoor i 2,5 quilòmetres més de cursa.

+ Detalls DUATLÓ D’HIVERN ATLES 2 de desembre 9.00 h CEM Espanya industrial Sants-Montjuïc

CONCERT SOLIDARI DE LA GENT GRAN

El grup de gent gran del Casal Font d’en Fargues organitza un concert solidari els beneficis del qual es destinaran al projecte de nutrició infantil de l’Hospital de Goundi (Txad). Hi actuarà la banda de jazz clàssic Amics d’en Peter.

+ Detalls CONCERT SOLIDARI DE LA GENT GRAN DEL CASAL FONT D’EN FARGUES 2 de desembre 17.30 h. Casal Font d'en Fargues Horta-Guinardó

CURSA EN MARA CONTRA EL CÀNCER BARCELONA

En Marxa Contra el Càncer Barcelona és una nova cursa que se celebra a Barcelona, amb tres distàncies, per adaptar-se a tots els públics: 10 , 5 i 2,5 quilòmetres.

+ Detalls CURSA EN MARXA CONTRA EL CÀNCER BARCELONA 3 de desembre Sortida: 9.30 h. Parc del Fòrum Sant Martí

SANT ANDREU, DE FESTA MAJOR

Tallers infantils, concerts, sopars de germanor, exposicions i mostres de comerç i d’entitats són alguns dels principals ingredients de la festa major de Sant Andreu.