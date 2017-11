31.000 dones corren per Barcelona

LA GRAN CURSA DE LES DONES

Ja fa dies que s’han esgotat les inscripcions que hi havia disponibles: 31.000 corredores participaran el diumenge 12 de novembre a la Cursa de les Dones del 2017. La sortida es farà a les 9 hores a l’avinguda Maria Cristina i l’arribada serà a ben poca distància, a l’avinguda Rius i Taulet.

La prova consisteix en un recorregut de 7,8 km pel barri de Sant Antoni i el límit nord de Ciutat Vella.

Barcelona és la darrera ciutat on se celebra la Cursa de les Dones. Fins ara s’ha celebrat a València, Madrid, Vitòria, Gijón, la Corunya, Sevilla i Saragossa.

DOS DIES D'ACTIVITATS CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Avui, divendres 10, i demà, dissabte 11 de novembre, se celebra a l’Espai Francesca Bonnemaison de Ciutat Vella la dotzena edició del Fòrum Contra les Violències de Gènere. S’hi celebren nombroses activitats (tallers, xerrades, taules rodones...), que aborden les violències sexuals, els feminicidis, la islamofòbia de gènere i els models de bellesa, entre altres temes.

MOSTRA DE TEATRE A HORTA-GUINARDÓ

La Mostra de Teatre d’Horta-Guinardó arriba enguany a la XVII edició amb un munt de propostes. Avui, divendres 10 de novembre, a les 19 hores, al Centre Cívic Matas i Ramis, es representa Por qué no?, amb la companyia Fricandó, Teatre Fòrum.

FESTIVAL DE CULTURA RAVAL (S)

La Rambla del Raval, la plaça Joan Amades i la plaça dels Àngels són alguns dels principals escenaris del Festival de Cultura Raval(s), que se celebra fins al 12 de novembre. Es tracta d’un esdeveniment que, amb el lema “un festival lliure de sexisme”, té com a protagonista les dones i la diversitat de gènere.

CONÈIXER LES DONES DE LA BARCELONA DEL 1700

Conèixer com eren les dones de la Barcelona del 1700 és el propòsit de Les veus silenciades, un itinerari pel jaciment i pel barri del Born que té lloc el diumenge 12 de novembre a les 12 hores. L’activitat permet conèixer com era el dia a dia de les dones de l’època, les seves dificultats i la seva situació de vulnerabilitat, però també les xarxes femenines de solidaritat, que tot sovint desafiaven les regles per fer-se un lloc dins la societat.

PEL·LÍCULES PER ALS PETITS

De l’11 al 26 de novembre, diversos espais de la ciutat com els cinemes Girona, l’Institut Francès, la Filmoteca, el Bosque Multicines, el Verdi Park o el Teatre del CCCB projecten els films de l’edició del 2017 d’El Meu Primer Festival, la trobada internacional de cinema per a infants.