Cuit, la cuina arrelada a la terra i oberta al cel

A hores d’ara, no descobrirem aquí la cuina de Miquel Calent. La feinada que ha fet i fa el xef mallorquí per difondre la gastronomia de les Balears, no només des dels fogons sinó també des d’una comunicació ben entesa, fa que el cuiner no necessiti presentació. Amb més d’una dècada al seu restaurant Can Calent de Campos i dos anys al Cuit de Palma, Miquel Calent s’esforça cada dia per renovar la nostra memòria gustativa, oferint noves sensacions a partir d’una actualització justa i equilibrada de les nostres receptes de sempre.

Pujar a la vuitena planta de l’hotel Nakar, que és on s’ubica el restaurant Cuit, és una experiència que involucra diversos sentits i que fa que et sentis tan arrelat a la terra com a prop del cel, en tots els sentits. El Cuit és una balconada a la Seu, el puig de Sant Pere i la badia de Ciutat. Així, mentre devores amb els ulls i després amb el paladar uns plats que reiventen el tumbet, que fan encara més meravellosa la coca mallorquina amb noves combinacions de productes sempre de mercat, que mesclen de manera original i exquisita els gustos de tota la vida per treure’n singulars interpretacions o que donen noves coccions a peixos, carn i verdures quilòmetre zero, mentre t’ofereixen noves experiències gastronòmiques, entens que la pervivència de la tradició, també la de la nostra cuina, té capacitat per actualitzar-se, fer-se present i obrir-se cap al futur.

I és un gust triar d’una carta tan nostrada com original o optar pel menú degustació de temporada mentre tastes un dels millors olis fets a l’illa, diversos pans fets a casa, un vi o una ginebra de la terra, que també pots beure a la terrassa superior, amb el cel per barret i la mar a l’horitzó. Tota una experiència emocional, coses de la millor cuina en un bon espai.

HOTEL NAKAR. AVINGUDA DE JAUME III, 21 (PALMA)