Clorofil·la, en nom del menjar fresc i sa

É s verd, és llum, és fresc, és nutrient i és salut. Du el nom de Clorofil·la, es troba al cor de Maó i és un dels dos restaurants vegetarians que hi ha a Menorca. El Clorofil·la també és jove: ho és no només perquè just fa un any i mig que està obert, no només perquè la parella de cuiners que hi estan al capdavant, Esther Torres i Carles Vives, són molt joves, sinó per l’ambient alegre que s’hi respira i sobretot per la manera d’enfocar la cuina vegetariana des de la màxima creativitat. “Volíem provocar un canvi de xip, demostrar que la cuina vegetariana no és avorrida. Ens hi divertim i volem que els clients s’hi diverteixin”, diu Esther. Al Clorofil·la de Maó, qui no és vegetarià no sentirà la falta de la carn ni el peix.

La seva proposta gastronòmica és diferent, hi posen imaginació, una rigorosa pràctica dels processos culinaris més saludables, productes ecològics i de proximitat. Així, tant al menú dels migdies com a la carta, hi pots trobar des d’albergínies cruixents fins a arrossos de carxofa o de bolets, carpaccios de remolatxa, canelons de carabassí, pizzes de verdures, brandada de colflori, tàrtar de llenties i un llarg etcètera de plats sempre diferents que, en tot cas, combinen el que mana la temporada, el seu hort ecològic i la creativitat. Això sense oblidar el bufet d’amanides per menjar-ne a voler i segons el gust de cadascú, ni tampoc una gran carta de sucs i vins ecològics i biodinàmics.

“Volem fomentar una alimentació conscient i respectuosa, amb l’única finalitat de beneficiar l’organisme i el medi ambient”, diuen des de Clorofil·la. El lloc és molt agradable, tant a l’interior com a la terrasseta a la plaça de la Conquesta. Verd, blanc, colors vius i un disseny imaginatiu en tots els detalls que, també treballat per ells mateixos, és marca de la casa.

CARRER PONT DEL CASTELL, 2 (MAÓ).