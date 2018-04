Clandestino, un ‘cocktail club’ dels clàssics, dels bons

Conserva tota l’essència de les cocteleries clàssiques. Vol ser un homenatge a aquells bars secrets que, als anys 30 i 40 del segle passat, als Estats Units, servien combinats d’alcohol (una forma de camuflatge) en temps de la Llei seca. D’aquí el seu nom: Clandestino. D’aquí el seu llinatge: Cocktail Club. I d’aquí també tota la resta: la porta discretíssima, només una plaqueta amb el nom al costat, fusta, pell i vellut a l’interior, l’estil retro, música tranquil·la, jazz, swing, butaques còmodes i, el que és més important, una carta excel·lent de còctels fets amb mà d’una autèntica mestra, en femení.

Clandestino, al costat de l’església de Sant Jaume de Palma, molt a prop del restaurant Canela, amb el qual està lligat, va néixer encara no fa un any com a iniciativa de Sergi Vicente, qui hi posa deu anys d’experiència a la cocteleria barcelonesa 41º dels germans Albert i Ferran Adrià, i també de la mestra coctelera Marion Depret, que és qui està al capdavant de la barra, tan cordial com discreta, i qui prepara deliciosos Gimlet, els Big Jim, els Machine Gun, els Perdita Durango, entre una vintena més de còctels marca de la casa que formen una carta singular en constant renovació per part de Sergi. És ell qui ens diu que al Clandestino entenen el còctel com tot un món que inclou, no només la qualitat de la beguda, sinó també la presentació, l’olor, el gust, la cristalleria, la música, la llum suau del local, la intimitat... I els acompanyaments. Al Clandestino, si vols fer paret, pots picar uns platets exquisits i creatius. I, sobretot, quan cau el dia (obren des de les 18 fins a les 2 de la matinada o un poc més), tens un lloc procliu a l’intimisme, per deixar a fora el renou i els problemes del dia i lliurar-te a la conversa o al gaudi d’estar, una estona, tot sol. És tota una experiència.

CARRER DE SANT JAUME, 12 (PALMA)