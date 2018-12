Carlos Cuevas: “El Pol de ‘Merlí’ és el meu Mr. Hyde, la meva part més fosca i esbojarrada”

REW

“Estic molt cansat, però jo també tinc molta benzina, i, aleshores, és un cansament de felicitat i de satisfacció, de feina ben feta. De quan acabes de pujar una muntanya i arribes al cim”, comenta un Carlos Cuevas (Montcada i Reixac, 1995), malgrat tot, fresc i somrient. Només té un petit problema d’insomni: “És el meu taló d’Aquil·les. És una qüestió d’estrès. M’han arribat a recollir a dos quarts de sis del matí per anar al lloc del rodatge! Per això, a les sis de la tarda del dia anterior, ja començo a relaxar-me. Llum baixeta, música tènue, menjo poquet, coses calentes, una infusió... des d’hores abans vaig preparant el cos de cara a la nit”.

Responsable i reflexiu, va començar a familiaritzar-se amb els platós, de petit, amb la sèrie de TV3 Ventdelplà: “No recordo cap moment de la meva vida en què em plantegés ser cap altra cosa que no fos actuar. De petit, ja em parlaven de la inestabilitat dels actors. Jo, en comptes de buscar un pla B professional, soc més de reforçar el pla A. No he acabat la carrera de literatura a la universitat, em queda un any, però l’estic estudiant no com a pla B per poder treballar en una editorial o alguna cosa semblant, sinó com una manera de reforçar la meva primera opció, que és la interpretació. Com més llegeixi i més sàpiga sobre temes diferents, millor serà el meu pla A”.

Parlant de literatura: "Gairebé totes les grans editorials m’han proposat publicar amb ells. I jo els dic que li tinc molt de respecte a la literatura, i que, per ara, no goso fotre’m en un món tan complex. Escric en la meva intimitat i relats curts. M’interessa el món del conte des que vaig descobrir escriptors llatinoamericans com Cortázar, Sabato o Borges. A Txékhov i a Beckett també els agradava el format curt”.

¿Qui es pot dedicar a escriure seriosament quan roda dues sèries a la vegada? Ja l’hem vist al Cuéntame cómo pasó de TVE, on s’ha sentit com de la família: “La meva primera seqüència va ser amb l’Imanol Arias, i el tio va arribar i se’m va posar a parlar en català”. A 45 revoluciones, la sèrie d’Antena 3 que actualment el té instal·lat a Madrid, hi interpreta un cantant que vol triomfar als anys 60: “És un biopic sobre un personatge inventat, i em dic Robert, així en anglès. És una referència a tots aquells artistes que, com Miguel Ríos, van començar amb el seu nom canviat a l’anglès. Perquè ell, al principi, es feia dir Mike Ríos! El Robert arriba a Madrid amb una mà al davant i l'altra al darrere, i vol cantar en anglès, en una època en què triomfen el folklore, Marisol i Juanito Valderrama”. Els compromisos televisius de Cuevas han impedit que, al final, participés en dues obres de teatre: La tendresa, al Poliorama, i El gran mercado del mundo, al Teatre Nacional de Catalunya: “El teatre és la meva gran assignatura pendent. Els cops que n’he fet és quan més he crescut com a actor”. I, per si no tingués prou feina, va trobar un raconet per protagonitzar, amb Aida Folch, el videoclip del tema de Joan Dausà La gran eufòria.

Però, ep, encara no hem parlat de Merlí ni del Pol! Cuevas serà el protagonista absolut de l’spin-off de la cèlebre sèrie de TV3, que es començarà a rodar a la primavera gràcies a un acord amb Movistar+, durà per títol Merlí: Sapere Aude i continuarà amb Héctor Lozano, creador de la sèrie original, al capdavant del projecte. Allà el veurem estudiar filosofia, fins a convertir-se en professor: “Si jo fos el Doctor Jekyll de la novel·la de Stevenson, el Pol seria el meu Mr. Hyde, la meva part més fosca i esbojarrada. A la vida real, soc un bon nen. Soc responsable, no soc un gamberro. Soc un tio tranquil. Tampoc soc graciós, com el meu amic de l’ànima, l’actor Joan Amargós. M’agrada el Pol perquè amb ell puc jugar a qui no soc però m’agradaria ser i no m’hi atreveixo perquè la policia i la família em dirien coses”. Convertida en un gran fenomen a Llatinoamèrica, Merlí "ha arrasat a l'Argentina". "Suposo que pel tipus de societat que són. Els encanta la psicoanàlisi i la filosofia. El dramaturg i director argentí Claudio Tolcachir em va dir que és fan de Merlí".

En un futur (i en un present), vol "explorar els marges". "Posar un peu en altres gèneres, a veure si està freda l’aigua. I sortir de la zona de confort. Les coses que ja sé fer m’avorreixen". ¿Doncs hi pot haver millor mestra i inspiradora que Carmen Maura, la seva mare a Gente que viene y bah, l’adaptació del bestseller de Laura Norton que ha realitzat Patricia Font i que s’estrena el 18 de gener? “La Maura té un carisma brutal, és superintel·ligent i té una personalitat molt forta. I és humil, i afectuosa com una mama. Ens portava catànies. És una tia enamoradíssima de la seva feina. Tant de bo, quan jo tingui la seva edat, no se m’hagi apagat la passió”.