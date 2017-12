Can Salem, una pastisseria que marca diferència

Aquests dies, el mostrador de Can Salem ja és ple de torrons. Els seus estan entre els més desitjats de Mallorca. També els croissants de mantega. I les ensaïmades, que per a alguns gurmets estan entre les millors de l’illa. D’aquí a un parell de setmanes, el forn també desprendrà l’olor de porcelletes rostides. No aturen de fer-ne per Nadal. Jaume Oliver, l’amo de Can Salem, assegura que el secret “és comprar un bon animal”. Mentrestant, aquesta pastisseria situada al cor d’Algaida, parets de pedra a dins i a fora, làmpada de vidre de Gordiola, porta de fusta i batiport, respira sempre un aire noble i casolà alhora, un aire d’un temps, d’aquí, un poc afrancesat també.

Can Salem, que va néixer a final dels anys 60, de la mà dels germans Macià i Jordi Oliver, té des de fa 12 anys Jaume Oliver al capdavant dels obradors. Ell, de nin, havia ajudat al forn del pare; després estudià cuina i es va decidir a recórrer món, treballant de cuiner a un parell de continents. Va ser qui inaugurà els fogons de l’hotel Convent de la Missió de Palma. A França, havia après bolleria i, quan el pare era a punt de jubilar-se, decidí fer-se càrrec del forn. Aquest regust afrancesat no és debades.

A Can Salem, i els seus clients fidels, són grans amants de la bolleria francesa, dels croissants, però també de la brioix de mantega, o del panettone, o del klouglof de tradició nadalenca. Més d’aquí, els cremadillos, les panades (atenció a les de peix) i els llonguets. La pasta de fulls feta a casa, les cremes pastisseres, la bolleria de fermentació lenta, no abusar dels sucres... Tot plegat ha convertit Can Salem en un referent. De fet, una gran veu de la gastronomia, El Comidista, va apuntar Can Salem com la tercera millor pastisseria a l’Estat. Bon gust.u

CARRER LABERINT, 16 (ALGAIDA)