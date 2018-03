Biokalma, per viure en clau ecològica

Promou i fa possible una forma de vida sana, de benestar, ecològica, sostenible, amb consciència holística, senzilla, natural, tranquil·la... Biokalma és una de les botigues de Palma, segurament de Mallorca, que més i millor atén tots els eixos per a una existència saludable i respectuosa amb el medi ambient. És molt més que una botiga.

Des de la plaça de la Quartera, des de fa poc més de tres anys, tres dones (Simone, Donata i Susana) condueixen aquest espai, que ofereix des d’aliments frescs fins a plats vegetarians i vegans preparats per emportar-se, pa del dia (també sense gluten), cocarrois, pastisseria ecològica, batuts de tota mena de fruites... La petita cuina és en si mateixa un aparador deliciós, pissarra inclosa, davant el qual els ulls se’n van de les verdures cuinades amb curri a les distintes cremes de verdures (en recipient reciclable), a la quiche lorraine, a les magdalenes, al brownie vegà o a les trufes de cacau que elaboren cada dia, tot amb l’assessoria d’un nutricionista perquè tot sigui alhora sa i bo. Més enllà, al llarg del local de Biokalma ho tens tot, o quasi tot, per tenir cura de tu i del teu entorn. Sabó a granel per al rentaplats o la rentadora que els veïns van a comprar botella en mà, raspalls de dents fets de bambú, cosmètica natural, productes ecològics per a la neteja de la casa, complements vitamínics, cremes hidratants, tònics, superaliments... Productes tots de comerç just, perquè la coherència en aquest sentit és marca de la casa. Més que una botiga, Biokalma és un espai eco way de dalt a baix. Al soterrani, massatges relaxants, ioga, pilates, tallers, cursos, teràpies holístiques i un llarg etcètera per prendre consciència que, tanmateix, som natura.u

PLAÇA DE LA QUARTERA, 9 (PALMA)