La setmana del ‘Play’, del 13 al 19 d’octubre de 2017

FESTA DEL CINEMA

Torna la Festa del Cinema i del 16 al 18 d’octubre les entrades valdran només 2,90 euros en un munt de sales, on podreu veure pel·lícules com Blade runner 2049, It o Kingsman. Registreu-vos a www.fiestadelcine.com

16-18 D’OCTUBRE

ESCENA POBLENOU

Dijous comença la setzena edició del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou, amb 17 espectacles en diferents espais com Espera, de la companyia de circ Eia, o Extraños mares arden, de Txalo Toloza i Laida Azkona.

19-22 D’OCTUBRE

BARCELONA UKEFEST

Si ets un amant de l’ukelele o sents curiositat per aquest instrument d’origen hawaià, aquest és el teu festival. Durant dos dies, el Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia acollirà concerts, tallers per aprendre i perfeccionar tècniques per tocar, un open mic i molt més.

14 -15 D’OCTUBRE

PETITET AL LICEU

Dimarts 17 d’octubre és el dia en què Petitet farà realitat el seu somni de portar la seva rumba simfònica al Gran Teatre del Liceu, tal com li va prometre a la seva mare abans de morir. Amb col·laboradors com Joan Albert Amargós, Chicuelo, Carles Benavent, Kitflus, El Granaíno, Parrita i Lucrecia.

17 D’OCTUBRE

SAY IT LOUD

Grups com Tank and The Bangas, Nomadic Massive, Jungle Fire, Pad Anthony, The Bongo Hop, Big Menu o The Penguins actuaran en la desena edició del festival de música i cultura negra de Barcelona Say it Loud, que tindrà lloc en diferents equipaments públics de la ciutat.

19-31 D’OCTUBRE