La setmana del ‘Play’, del 21 al 27 de juliol

MOUAWAD PER PARTIDA DOBLE AL GREC

Wajdi Mouawad participa en el Grec per partida doble. Hi presenta el díptic Des mourants, que inclou Inflamation du verb vivre i Les larmes d’Oedipe, dues obres escrites i dirigides per ell que culminen la seva adaptació de les tragèdies de Sòfocles.

+ Detalls 'Des mourants', de Wajdi Mouwad Grec Teatre Lliure 21-22 de juliol

FESTA DEL RENAIXEMENT DE TORTOSA

Aquest cap de setmana la capital del Baix Ebre viatja en el temps per vint-i-dosena vegada i torna a ser una vila esplendorosa del segle XVI. Durant aquests dies els ciutadans es vesteixen d’època i tota la ciutat es converteix en un espectacle digne de veure.

+ Detalls XXII Festa del renaixement de Tortosa Fins al 23 de juliol

KAMASI WASHINGTON, APERITIU DEL FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

Kamasi Washington és el saxofonista del moment. La seva música és exuberant com poques i li ha valgut comparacions ni més ni menys que amb John Coltrane. En teniu la prova a The epic (2015), el treball que l’ha situat al capdavant del jazz actual.

+ Detalls Kamasi Washington 49è Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona Sala Barts (Barcelona) 24 de juliol

SALT MORTAL, EL FESTIVAL DEL KONVENT

El Salt Mortal és el festival que va néixer de la relació del Konvent de Cal Rosal amb el Guillem Colomer de L’Hereu Escampa. Dos dies i 18 grups afins al duet de Manlleu: Betunizer, Furguson, It’s Not Not, Futuro Terror, Da Souza, Power Burkas, KLS... i més!

+ Detalls Salt Mortal Konvent de Cal Rosal Berga 21 i 22 de juliol

LA GUERRA COM A EXPERIÈNCIA SENSORIAL

Una de les grans pel·lícules que s’estrenen aquest divendres és Dunkerque, de Christopher Nolan, una experiència sensorial de primera categoria que defuig les imatges de violència explícita però que no ens estalvia sentir la mateixa por que els soldats.

+ Detalls 'Dunkerque' De Christopher Nolan Consulteu la cartellera

SKATALÀ AL BARNA’N’ROLL DEL POBLE ESPANYOL

Els pioners de l’ska en català es reuneixen per un concert únic amb motiu dels 30 anys de la seva primera maqueta, Fent d’aquí (1987). Serà al Barna’n’Roll del Poble Espanyol, amb grups com Lagwagon, Berri Txarrak, The Adicts i La Banda Trapera del Río.