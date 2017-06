La setmana del ‘Play’, del 30 de juny al 7 de juliol

‘UN TRET AL CAP’ O LA INFORMACIÓ TÒXICA

Emma Vilarasau és una periodista a qui acaben d’acomiadar perquè resulta massa incòmoda. A Un tret al cap, Pau Miró es planteja la salubritat de la informació que consumim i la qüestió de la censura tant en l’àmbit públic com en el privat. Dins el Grec.

+ Detalls 'Un tret al cap' de Pau Miro Sala Beckett (Barcelona) Fins al 30 de juliol

MÓNFILMAT, CINEMA I PAISATGE

Torna MónFilmat, la mostra sobre cinema i paisatge de les Terres de l’Ebre amb una programació de primera línia que enguany inclou estrenes com Estiu 1993 i títols com La idea de un lago, El último verano, La cazadora de águilas o Safari, d’Ulrich Seidl.

+ Detalls Mónfilmat Centre d'art Lo Pati (Amposta) De l'1 al 9 de juliol

LA GRAN CITA DELS AMANTS DEL ROCK DUR I EL ‘METAL’

Cap dels grans noms del rock dur i de la música metàl·lica sembla resistir-se al Rock Fest Barcelona. Enguany, Aerosmith, Alice Cooper i Deep Purple encapçalen un cartell que compta també amb grups com Europe, Paradise Lost, Rosendo i Sepultura.

+ Detalls Rock Fest Parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) 30 de juny - 2 de juliol

CINE A LA FRESCA PER FER PASSAR LA CALOR

Torna el cinema a la fresca al castell de Montjuïc, una proposta molt esperada pels amants del setè art que no volen tancar-se en una sala a l’estiu. La quinzena edició comença avui amb La propera pell d’Isaki Lacuesta i Isa Campo i un concert de Renaldo & Clara.

+ Detalls Sala Montjuïc Castell de Montjuïc (Barcelona) Del 30 de juny al 4 d'agost

EL VIDA JA HA COMENÇAT, TOTS CAP A VILANOVA!

Devendra Banhart, The Flaming Lips, Fleet Foxes... són grans noms de la música independent que es podran veure aquest cap de setmana al festival Vida. No us perdeu, tampoc, la lletra petita i mitjana: Real Estate, La Iaia, Mishima, Warhaus, Rosalía & Raül Refree...

+ Detalls Vida Festival Masia d'en Cabanyes (Vilaova i la Geltrú) Fins al 2 de juliol

UN MONSTRE GEGANT ARRIBA A LA CARTELLERA

Avui s’estrena Colossal, el nou film de Nacho Vigalondo en què Anne Hathaway té una connexió perillosa amb un monstre gegant. Un plantejament molt original que se les empesca per inserir una mena de Godzilla en una comèdia romàntica.

+ Detalls 'Colossal' de Nacho Vigalondo Consulteu la cartellera

L’ÚLTIM PALO ALTO ÉS ELECTRÒNIC

El Palo Alto Market tanca temporada amb una programació de música electrònica que inclou noms com Sau Poler, Pau Roca, AWWZ i els discjòqueis de Discos Paradiso. La música, la gastronomia i els dissenyadors s’acomiaden fins al setembre!