La setmana del ‘Play’, 5 - 11 de maig del 2017

TORNA EL GRAN CINE D’AVENTURES

Torna a la cartellera el gran cinema d’aventures d’aroma clàssica. Ho fa amb Z, la ciudad perdida, un film de James Gray ambientat a l’Amazones de principis del segle XX i protagonitzat per Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller i Tom Holland.

+ Detalls ‘Z, LA CIUDAD PERDIDA’, DE JAMES GRAY Vegeu la cartellera www.ara.cat/oci/sales

PIROMANIA I TITELLES GEGANTS

La Fira de Teatre de Titelles de Lleida proposa, entre molts altres espectacles, la història d’un piròman explicada amb titelles de mida humana. És Cendres, una obra de la companyia franco-noruega Plexus Polaire basada en una pertorbadora història real.

+ Detalls ‘CENDRES’, FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDA Teatre Escorxador 5 de maig

ENS EXTINGIM, ENS AUTODESTRUÏM

Maria Arnal i Marcel Bagés, Martí Sales, Joan Maria Minguet i Nando Cruz són alguns dels noms de l’ExtincióFest. Concerts, recitals poètics i xerrades (més un vermut i un esmorzar) sobre “veus i narratives al voltant de l’autodestrucció”.

+ Detalls EXTINCIÓFEST Centre d'Art Lo Pati (Amposta) 5 i 6 de maig

UN BARCELONA POESIA AMB VIGGO MORTENSEN

Arriba la vintena edició del Barcelona Poesia, set dies en què poetes internacionals i de casa nostra faran sentir la seva veu en biblioteques i altres espais com el Verger del Museu Frederic Marès. Amb presències com Viggo Mortensen, Rupi Kaur o el raper Nach.

+ Detalls BARCELONA POESIA Diversos espais (Barcelona) Del 10 al 16 de maig

MÉS DE 20 ARTISTES DE TOT EL MÓN AL KONVENT

L’antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, al Berguedà, reprèn la seva activitat artística amb Espai de llocs, una exposició col·lectiva que planteja un itinerari pel recinte industrial, que s’omplirà d’art amb les obres de més de vint artistes vinguts d’arreu del món.

+ Detalls ‘ESPAI DE LLOCS’ Konvent de Cal Rosal (Berguedà). Del 6 al 28 de maig

TORNA LA FESTA DEL CINEMA A PREU REDUÏT

Del 8 al 10 de maig anar al cinema et costarà només 2,90 euros cada entrada. Per aconseguir el descompte, només t’has de registrar a www.fiestadelcine.com i demanar l’acreditació necessària. A la mateixa web hi trobaràs totes les sales adherides.

+ Detalls FESTA DEL CINEMA Sales de tot Catalunya Del 8 al 10 de maig

PORTES OBERTES DE LA CREACIÓ AL POBLENOU

Cinquena edició del Poblenou Open Day, la jornada de portes obertes dels espais de creació al districte barceloní. Més de cent activitats al voltant de l’art, la gastronomia, la música o les arts escèniques repartides per una setantena d’espais (de 12 a 22 h).