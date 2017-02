La setmana del ‘Play’ (10 - 16 de febrer del 2017)

POLÍTICA I BUFETADES: ÉS LÍCITA LA VIOLÈNCIA?

¿És legítim l’ús de la violència per preservar la democràcia? Realpolitik, l’obra d’Elies Barberà i Carles Fernández Giua que reflexiona sobre política i bufetades, arriba a Barcelona després d’estrenar-se al Temporada Alta i de tornar a passar per La Planeta.

+ Detalls ‘Realpolitik’, De Teatre de l’enjòlit. La Seca. del 8 de febrer al 5 de març

GRAN CONCERT PER A LES PERSONES REFUGIADES

Joan Manuel Serrat, Jaume Sisa, Fermín Muguruza, Lluís Llach, Manolo García, Txarango, Sílvia Pérez Cruz... Fins a una cinquantena d’artistes pujaran a l’escenari del Sant Jordi a favor dels refugiats i com a part de la campanya Casa Nostra Casa Vostra.

+ Detalls Gran concert per a les persones refugiades. Palau sant jordi. 11 de febrer

UNA RAÓ PER VIURE... I BALLAR

Fer construccions i escalar-les, crear trapezis per treballar en l’aire, fer nines, escultures... Tot això és possible quan ets ballarina i t’has de desplaçar amb crosses, com explica Claire Cunningham, a qui podem veure ballar aquest cap de setmana al Lliure. (P. 06)

+ Detalls ‘Give me a reason to live’ Teatre Lliure de Montjuïc. Del 10 al 12 de febrer

CULTURA CRÍTICA AMB DEF CON DOS

Cítric, el cicle de cultura i crítica popular de l’Ateneu Popular 9 Barris, comença amb la contundència de Def Con Dos, grup pioner del rap metal espanyol liderat per l’MC i escriptor César Strawberry. El cicle s’allargarà fins al maig amb obres de teatre, circ i dansa

+ Detalls Def con dos Ateneu popular 9 barris (Barcelona). 11 de febrer

‘MOONLIGHT’, A PUNT PER A LA CURSA DELS OSCARS

Guanyadora del Globus d’Or a la millor pel·lícula en la categoria de drama i amb vuit nominacions als Oscars, arriba a la nostra cartellera Moonlight, un film sobre la infància, l’adolescència i l’etapa adulta d’un jove afroamericà en un barri conflictiu de Miami. (P. 05)

+ Detalls ‘Moonlight’ De Barry Jenkins Consulteu la cartellera

FESTIVAL ALCOOLS, POESIA EN ESCENA

Dimarts 14 de febrer comença una nova edició del festival poètic Alcools, amb el recital Joan Margarit i els seus poetes. Fins al 20 de març també aniran passant per l’escenari de la Beckett Roger Mas, Enric Casasses, Josep Pedrals, Martí Sales, Núria Martínez Vernis...

+ Detalls Festival Alcools Sala Beckett (Barcelona). Del 14 de febrer al 20 de març

DIÀLEGS DE MÚSICA CONTEMPORÀNIA AL LICEU

Dijous comença el nou cicle de música contemporània Off Liceu - Diàlegs Musicals, al Foyer del Liceu, amb concerts de Ramon Humet, Joan Bagés i Clara Peya. La iniciativa vol donar veu a la creació catalana i espanyola i incentivar l’intercanvi d’idees.