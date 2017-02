La setmana del ‘Play’, 3 - 9 de febrer del 2017

DRAMA AMB ESCALA DE GRISOS

Kenneth Lonergan ( Pots comptar amb mi, Margaret ) firma el guió i la direcció d’aquest mesurat drama sobre la superació del dol, protagonitzada per Casey Affleck, el jove Lucas Hedges i Michelle Williams. Una de les joies d’aquesta setmana a la cartellera.

+ Detalls ‘MANCHESTER FRENTE AL MAR’ Consulteu la cartellera www.ara.cat/oci/pelicules

COM ENVOLTAR LA MORT DE BELLESA

Ferran Terraza interpreta al Teatre Gaudí Te lo contaré en un viaje, un monòleg íntim i biogràfic del periodista Carlos Garrido, que es va trobar en la tessitura d’haver d’ajudar a morir en pau la seva filla de 21 anys. Un relat de dolor, amor i tendresa.

+ Detalls ‘TE LO CONTARÉ EN UN VIAJE’ Teatre Gaudí Cada dimarts i dimecres, fins a l'1 de març

ART QUE OPERA EN TEMPS REAL

El Centre d’Art Terres de l’Ebre - Lo Pati acull l’exposició col·lectiva Real time, una producció de l’Arts Santa Mònica comissariada per Paul Waelder que reflexiona sobre el paper del temps en l’art contemporani en l’era d’internet i de la immediatesa.

+ Detalls ‘REAL TIME. ART EN TEMPS REAL’ Centre d'Art Lo Pati (Amposta) Fins al 19 de març

NICK WATERHOUSE, VISCA EL ‘VINTAGE’

Va néixer a Califòrnia fa 30 anys, però potser per error, perquè el rhythm and blues de Nick Waterhouse es remunta als anys 50 i 60, amb una fidelitat sorprenent al so anterior al rock’n’roll. Ara presenta en directe el seu últim i tercer disc, Never twice (2016).

+ Detalls NICK WATERHOUSE Bikini (Barcelona) 6 de febrer

EL SO DE LES CIUTATS, A L’AUDITORI

L’ ensemble de música experimental Curious Chamber Players, format per músics dels països nòrdics, presenta Hearing Metropolis, un repertori que evoca el so de les ciutats a través d’instruments convencionals però també d’objectes i petits robots.

+ Detalls CURIOUS CHAMBER PLAYERS L'Auditori - Sampler Sèries (Barcelona) 7 de febrer

MOZART PER PARTIDA TRIPLE

Jan Willem de Vriend dirigirà l’OBC durant tres nits consecutives en què s’interpretaran les tres últimes simfonies de Mozart, precedides per l’obertura d’ El rapte del serrall i el Concert núm. 3 per a violí i orquestra, amb el solista Giuliano Carmignola.

+ Detalls FESTIVAL MOZART: LES TRES ÚLTIMES SIMFONIES L'Auditori (Barcelona) 3, 4 i 5 de febrer

UN PALO ALTO AMB ESTRELLA MICHELIN

El Palo Alto Market torna aquest cap de setmana apostant fort per la gastronomia, amb la presència de xefs com l’estrellat Marc Gascons i una bona representació de cuina peruana. Tot amanit amb música en directe i, esclar, moda i disseny.