La setmana del ‘Play’, 27 de gener - 2 de febrer del 2017

L’ELECTRÒNICA FOSCA DE RAIME, AL CAIXAFORUM

El duo londinenc Raime presentarà el seu treball Tooth (2016) aquest dissabte. El concert, en el qual Joe Andrews i Tom Halstead incorporaran guitarra i bateria a la seva electrònica tenebrosa i suggeridora, servirà per encetar el cicle DNIT.

+ Detalls Raime DNIT - Caixaforum (Barcelona) 28 de gener

L’EUFÒNIC TORNA AL SANTA MÒNICA

Si pel que sigui cada any, a finals de l’estiu, no us podeu desplaçar a les Terres de l’Ebre i us perdeu el festival d’arts sonores i visuals més original que hi ha, l’Eufònic us ho posa fàcil (i gratis) i s’instal·la novament a Barcelona amb algunes de les seves millors propostes.

+ Detalls EUFÒNIC URBÀ 2017 Arts Santa Mònica (Barcelona) Del 2 al 4 de febrer

PERE FAURA, PÀNIC A LA DISCO

Ballar no és sempre sinònim d’alegria. El coreògraf Pere Faura es planteja a Sweet tiranny la qüestió de la tirania en el món de la dansa -¿qui mana? ¿qui explota a qui?- a través de vuit números musicals famosos. És la segona part de la trilogia Sweet suites.

+ Detalls ‘SWEET TIRANNY’ Mercat de les Flors (Barcelona) 27-29 de gener i 3-5 de febrer

TOT A PUNT PER A LA NOVENA RONDA!

Un cop més, l’Heliogàbal surt de ronda i s’expandeix a altres espais, com el BeGood, els Lluïsos de Gràcia o el C.A.T. Dijous, Fajardo inaugura una edició amb concerts de Cass McCombs Band, Melange, Matagalls i la Festa de Balls per Salvar el Món. No ens ho perdrem!

+ Detalls NOVENA RONDA Diversos espais (Barcelona) Del 2 al 5 de febrer

UN MONSTRE AMB PERSONALITATS MÚLTIPLES

El mag dels finals sorprenents M. Night Shyamalan torna als cinemes amb un thriller sobre un maníac amb personalitats múltiples. La brillant interpretació de James McAvoy contribueix a fer de Múltiple una cita ineludible.

+ Detalls ‘MÚLTIPLE’, DE M. NIGHT SHYAMALAN Consulteu la cartellera www.ara.cat/oci/sales

ARRENCA EL BARNASANTS MÉS FEMINISTA

Dissabte comença el BarnaSants més feminista, dedicat a la revolucionària bolxevic Aleksandra Kol·lontai i a Violeta Parra, amb el concert de Les Kol·lontai (Sílvia Comes, Meritxell Gené, Ivette Nadal i Montse Castellà), al Teatre Joventut de l’Hospitalet.

+ Detalls BARNASANTS Diversos espais Del 27 de gener 14 d'abril

COSSOS TRANS, LA DINAMITACIÓ DE LA NORMA

Dins del cicle sobre sexualitat Polítiques del desig, el CCCB presenta la conferència Cossos trans, a càrrec del catedràtic de la Universitat del Sud de Califòrnia Jack Halberstam, una de les veus més autoritzades dels estudis de gènere i teoria queer.