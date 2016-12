La setmana del ‘Play’, 30 de desembre - 5 de gener del 2017

RECUPEREU ALGUNES DE LES MILLORS PEL·LIS DEL 2016

Aprofiteu que el Maldà sol projectar pel·lícules estrenades en els últims mesos per recuperar alguns dels millors títols d’aquest 2016. Un exemple és Carol, de Todd Haynes, els dies 31 de desembre i 2 i 4 de gener. Podreu gaudir, a més, d’altres films en sessió contínua.

+ Detalls CINEMA MALDÀ Carrer del Pi, 5 (Barcelona)

TERROR AL TREN D’ALTA VELOCITAT

Una de les primeres pel·lícules a arribar a la cartellera el 2017 serà Train to Busan, de Sang-ho Yeon, un film de terror zombi sud-coreà ambientat en un tren d’alta velocitat que arriba avalat pels premis a millor direcció i efectes especials a Sitges 2016.

+ Detalls ‘TRAIN TO BUSAN’ Estrena el 4 de gener

RADIOHEAD PER A TRES SAXOS TENORS

Gianni Gagliardi, Cèsar Joaniquet i Lluc Casares són Els Tres Tenors, un trio de saxofonistes al capdavant d’un quintet completat per Xavier Torres (piano), Vic Moliner (contrabaix) i Joan Terol (bateria), en aquesta ocasió consagrats a adaptar la música de Radiohead.

+ Detalls ELS TRES TENORS PLAY RADIOHEAD Nova Jazz Cava (Terrassa). 30 de desembre

ROCK RADICAL BASC, A L’APOLO

El rock radical basc es manté viu en grups com els navarresos Lendakaris Muertos, que des del 2004 practiquen un punk contestatari i d’humor cafre, sense espai per a subtileses. Nit per suar la cansalada a base de guitarres hiperaccelerades.

+ Detalls LENDAKARIS MUERTOS + PORCO BRAVO Sala Apolo (Barcelona). 30 de desembre

EL CLUB MARABÚ CELEBRA EL CAP D’ANY

Festa de Cap d’Any al Club Marabú de la Sala Upload amb sessions d’El Guincho, Bad Gyal, Univers i Ylia, una bona ocasió de donar la benvinguda al 2017 ballant al ritme de la música seleccionada per alguns dels artistes barcelonins més destacats del moment.

+ Detalls SALA UPLOAD Poble Espanyol (Barcelona). 31 de desembre

FESTA DE CAP D’ANY AL KONVENT DE CAL ROSAL

El Konvent de Cal Rosal, al Berguedà, celebra el Cap d’Any a partir de la 1 h i amb dos espais diferenciats. D’una banda, Helsinki i Trashtorno amb hits dels anys 80 i 90 i, de l’altra, el house i disco del japonès Fuyuki Shinohara (Discos Paradiso).

+ Detalls KONVENT DE CAL ROSAL (BERGUEDÀ) 31 de desembre

ELS REIS PORTEN RASTES I BALLEN ‘REGGAE’

Concert benèfic per als més petits, amb la música de Jamaikids, A4 Reggae Orchestra i Sybarites. Una iniciativa de Minimúsica per recollir joguines per a la Fundació Surt i l’Associació Cívica La Nau. L’entrada: una joguina nova sense embolicar.