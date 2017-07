“El públic es contagia de l’energia dels concerts”

Triángulo de Amor Bizarro, un dels grups més importants i reputats de la música, visita Mallorca per encapçalar el cartell del festival Idò Fest d’Inca. Una dècada de treball incansable i una discografia inqüestionable han convertit aquest grup gallec en una de les propostes més sòlides i excel·lents del panorama estatal. Sempre al límit del noise-rock més explosiu i amb una habilitat especial per transformar el pop i convertir-lo del tot en un estil desfigurat i punyent. Entre les seves influències més evidents destaquen els grups britànics de l’escena internacional Shoegaze - Noise de finals dels vuitanta, com The Jesus and Mary Chain o My Bloody Valentine. Sens dubte, un grup complet que encetarà una de les cites musicals més esperades i aclamades d’aquest estiu.

Què significa per a vosaltres tocar a Mallorca?

Feia dos anys que no veníem a l’illa i ens fa especial il·lusió tornar-hi. Ens agrada molt el públic mallorquí i estam encantats de poder formar part d’un festival com l’Idò Fest i que tothom s’ho passi bé amb la nostra música.

Com duis la gira 2017?

La gira va molt bé, gaudim del disc i del nostre públic, no podem estar més contents. Tot i que aturam poc per descansar, no podem queixar-nos de la gran acollida que estam rebent a cada lloc on tocam. Per nosaltres és essencial que la gent s’ho passi bé.

Per quan el següent disc?

Estam començant a compondre el pròxim disc. Esperam que a finals del 2018 pugui veure la llum, tot i que no ens marcam una data exacta, només volem que el disc surti bé, sense presses.

Què us agrada més: tocar en grans festivals com el Primavera Sound o en d’altres de més petits?

Ens agrada tocar en tot tipus de festivals, sobretot en aquells que veim que estan fets amb molta passió i en què el públic respon, al final allò important és gaudir. En festivals petits o mitjans, com és el cas de l’Idò Fest, tot sol ser més relaxat, no hi ha tanta massificació i això està molt bé perquè et permet connectar més amb la gent.

Per a qui no us conegui, què ofereix Triángulo de amor bizarro?

No sé com definir-nos, som un quartet de pop-rock que fa molt soroll en directe i la gent sol contagiar-se de l’energia dels nostres concerts, els directes arriben a la gent. El millor que pot fer algú que vulgui descobrir-nos és anar a internet i escoltar la nostra música.Així és com poden saber qui som.

El vostre disc Salve Discordia ha estat tot un èxit. Com el definiríeu?

És un disc de rock and roll pur i dur en què caben molts estils, tants com el mateix estil permet. Potser en aquest elapé ens allunyam més dels inicis de la banda, però és com realment ens identificam ara. És un àlbum directe amb cançons que procuram que siguin intenses i que transmeten fidelment el que volem dir.

Quins són els vostres referents musicals?

Escoltam molta música i ens influeixen moltes èpoques. Tot i que intentam seguir el nostre propi camí, la veritat és que ens influeixen grups des del rock dels 60 fins a l’indie anglès dels 80 o la música espanyola actual. Més que en un estil ens fixam més en grups i en les cançons. En l’actualitat i després de tants anys de carrera, intentem fixar-nos en el nostre propi estil i fer el que nosaltres entenem per música pop o rock and roll.

Què esperau de l’Idò Fest d’Inca?

És un festival organitzat amb molt d’afecte i molta cura. Una trobada ideal per relaxar-te i gaudir realment de la música en directe. El cartell està ple de grups bons i l’ambient serà genial, una gran festa per a tothom.