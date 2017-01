Balnearis que fan por, una avioneta estavellada i calçotets amb ànima Austin Powers

L’AVIONETA ESTAVELLADA

L’avió fa disset anys que és allà, després d’un fatídic accident per culpa de la boira. I durant aquests anys s’ha convertit en una de les excursions més mítiques del Montseny. Comença al centre de visitants de Santa Fe del Montseny i segueix la ruta dels Empedrats passant pel mirador del Turó de Morou. L’avió està a 950 metres i s’hi arriba després de caminar de vuit a deu quilòmetres que venen a ser tres o quatre hores. No hi trobareu ni el whisky ni la marihuana de Darrere el cor verd però val la pena.

+ Detalls Santa Fe del Montseny Montseny

CALÇOTETS AMB 'MOJO'

“ Do you have swag? Cool story, broh... I have moho! ” Això deia Austin Powers. I, efectivament, què més pots demanar-li a la vida si tens mojo, l’elixir que proporciona el sex appeal més infal·lible de tots? Aquesta va ser la inspiració dels fundadors de Mr. Mumojo, una nova marca de bòxers destinada a homes, dones i nens. Pijama o roba interior, aquests calçotets són tot terreny. El teixit està tot fet amb cotó natural, segueix les regles del comerç just i està produït 100% a Catalunya. Adeu a les ratlles i als quadrats, aquí parlem de porquets voladors, de hot dogs i de plàtans. Edicions limitades amb ingredients que garanteixen un mojo de qualitat i amb una història per a cada model. No tenim constància de l’índex d’èxit, però del que no hi ha dubte és que són una bona excusa per trencar el gel.

+ Detalls Doctor Mumojo Barcelona www.drmumojo.com

NI PER UN MILIÓ D’EUROS

La pell de gallina està assegurada. Ja sigui si puges les escales i sents el primer crec, o quan arribes a la joia de la corona: baixant les escales al soterrani, travessant un negre opac i una olor de sofre in crescendo, s’obre un passadís d’arcs de pedra amb una filera de banyeres individuals. El balneari abandonat, construït el 1829, és tan fotogènic i misteriós com perillós, però val la pena acostar-s’hi. Això sí, aneu-hi de dia. De nit es diu que se senten veus... jo no ho aniria a comprovar ni per un milió d’euros.