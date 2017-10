La setmana del ‘Play’

IN-EDIT

Dijous comença una nova edició del festival internacional de documentals musicals amb Liberation day, la sorprenent aventura nord-coreana del grup Laibach, com a film inaugural. Als cinemes Aribau i el teatre del CCCB.

26 OCTUBRE - 5 DE NOVEMBRE

PRIMAVERA CLUB

Torna el germà petit del Primavera Sound, un esdeveniment musical de primer ordre sense caps de cartell i en què tot és descobriment. Més d’una trentena de noves promeses a les dues sales de l’Apolo i el Centre Cultural Albareda.

20-22 D’OCTUBRE

L’ORQUESTRA FIRELUCHE, AL LEM

L’Orquestra Fireluche, coneguda per tocar amb instruments rars o de joguina i tota mena d’andròmines, actuarà per primera vegada al festival LEM (convent de Sant Agustí, Barcelona) amb la col·laboració especial de Pau Riba. L’últim disc del col·lectiu de la Cellera de Ter és Colibrí en flames (2017).

20 D’OCTUBRE

THE INFLUENCERS 2017

Torna al CCCB el festival d’art no convencional, guerrilla de la comunicació i entreteniment radical The Influencers. En aquesta tretzena edició, destaquen presències com Liam Young i Kate Davies o el “trol i expert en subcultures digitals pro-Trump” Daniel Keller.

26-28 D’OCTUBRE

LA NIT DE WARHOL

Dins el marc de l’exposició Warhol. L’art mecànic, el CaixaForum de Barcelona recrearà durant una nit el mític ambient de The Factory, amb actuacions musicals de Mark Cunningham i Arnau Sala, DJ Fra i DJ Alicia Carrera, i performances de Mau Morgó i Filip Custic.

20 D’OCTUBRE