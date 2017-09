La setmana del ‘Play’, del 15 al 21 de setembre

Mercat de Música Viva de Vic

Durant tot el cap de setmana la ciutat de Vic continuarà sent la capital de la música al nostre país, amb actuacions com les de Christina Rosenvinge, Zoo, Oriol Roca Trio, Dolo, Pavvla i La Iaia, entre molts d’altres.

Fins al 17 de setembre

Hot skates disco

Una roller disco com les dels anys 70 a Barcelona? Si t’agrada ballar amb patins no pots faltar a la festa que organitzen la gent de Barcelona Roller Dance amb la música de DJ Kapi, DJ Bart i Joan S. Luna.

Catwalk (Barcelona). 16 de setembre

Mostra de cinema Dia del Brasil

Quarta edició de la mostra sobre el cinema actual brasiler amb cinc projeccions durant el cap de setmana, entre les quals destaquen films com el documental Martirio i la ficció Animal politico. Per al públic infantil, Jonas e o circo sem lona va sobre un nen que es fa un circ a casa seva.

Cinema Girona. Fins al 17 de setembre.

Concert sopresa dels Foo Fighters

Els Foo Fighters presenten el seu nou treball Concrete and gold amb un concert sorpresa a Barcelona per als guanyadors d’un sorteig de la cadena de ràdio M80. El grup de Dave Grohl havia cancel·lat la seva anterior visita el 2015 per amenaça terrorista.

Lloc per confirmar (Barcelona). 16 de setembre

Lychee film festival

Avui neix el Lychee Film Festival, la primera mostra de cinema xinès de Barcelona, amb més de vint pel·lícules. L’inaugura El maestro, de Xu Haofeng, al Phenomena. La resta de projeccions són als Cinemes Texas i la cloenda, a la Filmoteca.

Barcelona Del 15 al 22 de setembre