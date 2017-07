La setmana del ‘Play’, del 7 al 13 de juliol

200 VARIETATS DE CERVESA AL POBLENOU

El Parc del Poblenou oferirà aquest cap de setmana una fira amb més de 200 varietats de cervesa procedents de 14 països, un esdeveniment que vol posar en valor la cervesa artesana i de qualitat i on també hi haurà xerrades, food trucks, actuacions musicals i DJ.

+ Detalls La fira de cerveses del Poblenou Parc del Poblenou (Barcelona) 7-9 de juliol

CULTURA ITINERANT AL BERGUEDÀ

Dissabte 8, a les 19 h, el públic està convocat a la Font del Balç. Des d’allà se l’acompanyarà a un escenari sense desvelar on trobarà instal·lacions artístiques, poesia, teatre i música a viva veu. Amb inauguració i cloenda al Konvent de Cal Rosal.

+ Detalls Al ras petit festival Avià (Berguedà) 7 i 8 de juliol

ALIANÇA D’ALT VOLTATGE AL GREC

Atenció, només durant dos dies Simon McBurney dirigeix l’obra de Stefan Zweig Beware of pity (La impaciència del cor), en un muntatge en què intervenen les prestigioses companyies Complicité i Schaubühne, una aliança que ningú es vol perdre.

+ Detalls 'Beware of pity' Teatre Lliure (Grec) 8 i 9 de juliol

FESTIVAL DE MUNTANYA A LA VALL DE BOÍ

Ioga, escalada o la quarta edició de la cursa Buff Epic Trail Aigüestortes són algunes de les activitats que ofereix aquest cap de setmana el Buff Mountain Festival, que se celebra a Barruera, el Parc Natural d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.

+ Detalls Buff Mountain Festival Vall de Boí Del 7 al 9 de juliol

‘PULP FICTION’, DE NOU EN PANTALLA GRAN

Si éreu massa joves, encara no havíeu nascut o simplement us la vau perdre quan es va estrenar, ara teniu l’oportunitat de veure al cinema el clàssic de Tarantino de l’any 1994. I si ja l’heu vist mil vegades... segur que voldreu repetir en pantalla gran!

+ Detalls 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino Consulteu cartellera

EL FESTIVAL CRUÏLLA PREN EL FÒRUM

Com ja és habitual a principis del mes de juliol, el festival Cruïlla instal·la els escenaris al Parc del Fòrum amb una programació atractiva i variada: Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, Ani DiFranco, Little Steven, Los Fabulosos Cadillacs...

+ Detalls Cruïlla 2017 Parc del Fòrum (Barcelona) Del 7 al 9 de juliol

CIRC A SANT PERE, LA RIBERA I SANTA CATERINA

Del 10 al 14 de juliol, els barris barcelonins de Sant Pere, la Ribera i Santa Caterina celebren la Setena Setmana de Circ al Barri, amb cinc espectacles de companyies reconegudes internacionalment i altres activitats com tallers de circ per a grans i petits.