La setmana del ‘Play’, del 16 al 22 de juny

REVETLLA PELS 40 ANYS DEL LLIURE

Aquest any el Teatre Lliure ha fet 40 anys i per això ho celebren tancant la temporada (i donant la benvinguda a l’estiu) amb una revetlla final. Hi haurà coca, cava, ball amb La Salseta del Poble Sec i castell de focs, tot a partir de les nou del vespre i amb entrada lliure!

+ Detalls Revellta final dels 40 anys Plaça Margarida i Xirgu (Barcelona) 17 de juny

BOWIE, BJÖRK... I ARA BRIAN ENO!

A les exposicions de Björk i de David Bowie hi hem de sumar ara la de Brian Eno, un altre artista sempre inquiet que es mou entre el pop i l’avantguarda. Peces de llum i de so que mostren el seu treball actual, inclosa la instal·lació New space music, creada per a l’ocasió.

+ Detalls 'Lightforms / Soundforms' Arts Santa Mónica (Barcelona) Fins l'1 d'octubre

FNAC LIVE A LES GLÒRIES PEL DIA DE LA MÚSICA

La plaça de les Glòries de Barcelona acollirà pel Dia de la Música un concert gratuït amb un cartell més que atractiu: els guanyadors d’un Mercury Prize Young Fathers, els londinencs Ibibio Sound Machine i l’aclamat duo format per Rosalía i Raül Refree.

+ Detalls Fnac Live Plaça de les Glòries (Barcelona) 21 de juny

MERCAT SOLIDARI AL PATI DEL MUSEU MARÍTIM

Mercat solidari de roba i complements fets aquí impulsat per la marca Dona Kolors i el Centre Especial de Treball Estel Tàpia. Hi trobareu peces úniques i a bon preu creades per dones en risc d’exclusió social. A més, a la una del migdia hi haurà DJ, copa i vermut.

+ Detalls Market Dona Kolors i Estel Tàpia Museu Marítim (Barcelona) 16 de juny

EL SÓNAR 2017, A TOTA MARXA DIA I NIT

Björk va donar el tret de sortida a l’edició 2017 del Sónar, però encara queden els plats forts de divendres i dissabte, nit i dia. Amb noms d’ara i d’abans com Anderson .Paak, Cerrone, De La Soul, DJ Shadow, Justice, Nicolas Jaar, Nina Kraviz... No us els acabareu!

+ Detalls Sónar 2017 Fira Montjuïc i Fira l'Hospitalet FIns al 17 de juny

HARMÒNICA, FIRA DEL DISC INDEPENDENT

Una trentena de segells i editors independents es reuniran a l’Ateneu l’Harmonia de la Fabra i Coats per compartir idees i discos amb el públic des del migdia fins a les 23 h, tot plegat amenitzat per una dotzena d’actuacions en directe.

+ Detalls Harmònica Fira del disc independent Fabra i Coats (Barcelona) 17 de juny

LOST & FOUND MARKET, AL MOLL DE LA FUSTA

Per primera vegada i coincidint amb la seva 29a edició, el Lost & Found Market es trasllada al Moll de la Fusta. Un mercat per als amants del vintage ple de creativitat i ambient festiu. No hi faltarà la música, els obligats food trucks i fins i tot tallers infantils.