La setmana del ‘Play’

EL FESTIVAL IN-SOMNI, PLE DE CLÀSSICS DEL ROCK

El festival In-Somni de Girona acull aquest cap de setmana concerts com el dels històrics The Toy Dolls i els no menys llegendaris La Banda Trapera del Río, que celebren els seus 40 anys com a grup. També hi actuarà el Drogas, mític cantant de Barricada.

+ Detalls Festival In-somni 2017 Girona i Salt. Fins a l’11 de juny

ARIANA GRANDE ATERRA FINALMENT A BARCELONA

Després de suspendre part de la seva gira arran de l’atemptat de Manchester, Ariana Grande aterra a Barcelona. Els fans catalans, per tant, no es perdran el tour del tercer disc de la cantant de Boca Raton (Florida), el celebrat Dangerous woman (2016).

+ Detalls Ariana Grande Palau Sant Jordi (Barcelona). 13 De Juny

ARRIBA L’EXPOSICIÓ DE BJÖRK AMB EL SÓNAR 2017

Després de David Bowie is, arriba a Barcelona l’exposició que mostra la relació de l’artista islandesa Björk amb les noves tecnologies audiovisuals. La inauguració de Björk digital coincideix amb la sessió de DJ que farà com a prèvia del Sónar 2017.

+ Detalls ‘Björk Digital’ CCCB (Barcelona) Del 14 de juny al 24 de setembre

FACEBOOK FA ESPÒILER DE LA TEVA VIDA

¿Què faries si Facebook publiqués el teu futur? A Life spoiler Alejo Levis i Marc Angelet plantegen una ficció que posaria en una gran disjuntiva tots els usuaris de la xarxa social. Quin sentit tindria viure si ja saps què passarà? A la Sala Flyhard.

+ Detalls 'Life spoiler' Sala Flyhard (Barcelona) Del 10 de juny al 3 de juliol

‘PIELES’, COSSOS DIFERENTS EN UN MÓN DE COLOR ROSA

Eduardo Casanova, conegut pel seu paper de Fidel a la sèrie Aída, estrena el seu primer llargmetratge com a director amb Pieles, on una sèrie de personatges amb físics gens convencionals s’enfronten amb el rebuig social. Tot, en un univers de color de rosa.

+ Detalls 'Pieles' d'Eduardo Casanova Consulteu la cartellera

EMBASSA’T, EL FESTIVAL ‘INDIE’ DE SABADELL

Nova edició del festival de música independent de Sabadell Embassa’t. Hores i hores de música en directe amb noms com Albert Pla, Anímic, Cala Vento, Estúpida Érikah, Joan Colomo, La Bien Querida o The New Raemon & McEnroe.

+ Detalls Embassa’t 2017 Can Marcet (Sabadell). 9-10 de juny

CAP DE SETMANA DE TASTETS A LA RAMBLA

Ja ha començat el Tast La Rambla, un festival gastronòmic en què 50 restaurants, bars i pastisseries de Barcelona ofereixen la possibilitat de degustar plats d’alta cuina per 4 euros. Alguns, d’establiments amb estrella Michelin.