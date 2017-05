La setmana del ‘Play’, 19-25 de maig del 2017

REVELA-T, FESTIVAL DE FOTOGRAFIA ANALÒGICA

Cinquena edició de Revela-T, el festival de fotografia analògica de Vilassar de Dalt, amb més de 50 exposicions, a més de tallers, xerrades, demostracions i projeccions destinades a reivindicar aquesta manera de fer pausada i tradicional en el nostre món digitalitzat.

+ Detalls Revela-t Vilassar de Dalt. 19-28 de maig

TORNA A LA CARTELLERA L’ÈXIT TEATRAL ‘EL TEST’

Què prefereixes, cent mil euros avui o un milió d’aquí deu anys? Aquest és el punt de partida del superèxit teatral El test, del debutant Jordi Vallejo i dirigit per Cristina Clemente, que torna aquests dies a Barcelona i ens fa ballar el cap: ¿tots tenim un preu?

+ Detalls ‘El test’ Club capitol (Barcelona) A partir del 24 de maig

DIUMENGE, TOTS PENDENTS DE ‘TWIN PEAKS’

La sèrie de Mark Frost i David Lynch torna 27 anys després amb nous capítols. Ho farà la nit del 21 al 22 de maig, a les 4 h, de manera simultània a la seva estrena als EUA. Pocs retorns televisius havien generat tanta expectació.

+ Detalls ‘Twin Peaks’ 2017 De David Lynch i Mark Frost. A Movistar series extra

LA FESTA DE LA CREATIVITAT

Teresa Helbig, Krizia Robustella, Deux Souliers, Ölend, Quim Morales i Ricard Robles són els noms d’alguns dels que participen en TheCreativeFest, una jornada intensiva de conferències, tallers i concerts i en què s’entreguen els TheCreativeAwards.

+ Detalls The creative fest Antiga fàbrica Damm (Barcelona) 20 de maig

‘DAVID BOWIE IS’, PER FI A BARCELONA

Dijous s’inaugura l’exposició David Bowie is, que arriba al Museu del Disseny de Barcelona enmig d’una gran expectació. La primera retrospectiva internacional sobre el músic britànic inclou més de 300 objectes, entre fotos, instruments i peces de vestuari.

+ Detalls ‘David Bowie is’ Museu del disseny (Barcelona) A partir del 25 de maig

BARCELONA, CIUTAT FLAMENCO

Vint-i-quatrena edició del festival Ciutat Flamenco -aquest any amb artistes com Rocío Molina, Dani de Morón, Antonia Contreras, Juan Ramón Caro i Faustino Núñez- en diversos espais com el Mercat de les Flors, el Palau de la Música i el Taller de Músics.

+ Detalls Ciutat flamenco Diversos espais (Barcelona) Del 19 al 28 de maig

FESTIVAL DE POP AL MAREMÀGNUM

La plaça de l’Odissea, a l’exterior del Centre Comercial Maremàgnum, acull aquest cap de setmana un festival de pop i electrònica amb noms tan potents com Delorean, Javiera Mena, Joe Crepúsculo, Mourn, Ángel Molina i León Benavente.