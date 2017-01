La setmana del ‘Play’, 20 - 26 de gener del 2017

Matinal de clàssica amb Marco Mezquida

(What’s the Story?) Morning Glory és el cicle de música clàssica que es fa els diumenges al migdia (12 h) a la sala Apolo. En aquesta ocasió serà un músic de jazz, el pianista Marco Mezquida, qui s’enfronti a un repertori clàssic, això sí, amb carta blanca per improvisar.

+ Detalls Marco Meziquida Sala Apolo (Barcelona) 22 de gener

Desè festival Pepe Sales, dedicat a Jean Genet

“Tot el que ens cal és ràbia. D’aquí neixen les idees”. Aquesta cita de Jean Genet presideix la programació del desè Festival d’Art Independent Pepe Sales que començarà aquest dijous 26 de gener amb exposicions, teatre, projeccions, conferències i molt més.

+ Detalls Festival Pepe Sales 2017 Diversos espais (Girona) 26 de gener - 7 de febrer

De quan els Nazis van decidir la solució final

Pavel Bsonek dirigeix La conferència de Wannsee, una esfereïdora peça de teatre-document que relata el berenar en què els nazis van ratificar l’extermini de milions de jueus. L’obra s’emmarca en la tetralogia Cicatrius i es representa a la Casa de la Seda. (P. 06)

+ Detalls 'La conferència de Wannsee' Casa de la Seda (Barcelona) Fins al 5 de febrer

La caminada de Werner Herzog

De la caminada que l’any 1974 va fer Werner Herzog per anar de Munic a París en va sortir un llibre anomenat Del caminar sobre el hielo, que ha servit com a punt de partida per a una exposició col·lectiva que aposta pel “gest simbòlic i inútil” de l’artista.

+ Detalls 'Caminar sobre el gel' Arts Sants Mònica (Barcelona) Fins al 2 d'abril

‘Toni Erdmann', sorpresa al cinema

Sí, l’humor alemany també existeix i arriba a les nostres sales amb Toni Erdmann, la sorprenent comèdia de Maren Ade que va arrasar als Premis del Cinema Europeu (millor pel·lícula, directora, guió, actor i actriu) i va guanyar el Gran Premi Fipresci 2016. (P. 4-5)

+ Detalls Toni Erdmann De Maren Ade Consulteu cartellera

Festival Neu! a la Mirona de Salt

Neu! és el que ens ha emblanquinat les teulades aquests dies i també (a més d’un grup de krautrock ) el Festival No Internacional de Música i Altres Arts que es fa a Salt amb Za!, El Petit de Cal Eril, Cala Vento, Xebi SF, Leonmanso, Autodestrucció i Pavvla.

+ Detalls Festival Neu! La Mirona (Salt) 21 de gener

Gran final del Bala perduda

La quarta edició del concurs de la sala Apolo arriba a la seva gran final, on sis grups es disputaran diversos premis: Retirada!, Odina, Lansbury, Las Vvitch, Victorious Fleet Commanders i Sharman Den. Joan Colomo oficiarà de mestre de cerimònies.