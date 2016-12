La setmana del ‘Play’, 23 - 29 de desembre de 2016

La nova Beckett s'obre a la Mediterrània

'Odisseus' enceta a la nova Sala Beckett el cicle Mar de miralls. Fluxos de migració a la Mediterrània, un total de cinc espectacles, una exposició fotogràfica, xerrades i trobades amb dramaturgs, refugiats i immigrants.

+ Detalls Mar de miralls Sala Beckett (Barcelona) Del 23 de desembre al 5 de febrer

La increïble història del violí de Malikian

L'incombustible Ara Malikian torna a Barcelona per estrenar el seu nou treball, The incredible story of violin (2016), inspirat en la història del seu primer violí, fabricat a Mòdena i que va caure a les mans del petit Ara quan tenia només 3 anys.

+ Detalls Ara Malikian Festival del Mil·lenni - Palau de la Música (Barcelona) 27 i 29 de desembre

Nou Pipa Club a la plaça Reial

L'emblemàtic local de la plaça Reial ha tornat a obrir les portes i encara una nova etapa en què continua sent una associació de fumadors de pipa però de nit es vesteix de cocteleria cada dia a partir de les 21 h (excepte els dimarts).

+ Detalls Nou Pipa Club de plaça Reial Plaça Reial, 3 (Barcelona)

Robots aquàtics al Museu Marítim

Crancs, musclos, cavallets de mar, meduses, peixos globus... Són els robots marins que Raül M. Beteta fa a partir de materials de rebuig i que interactuen amb el públic tot imitant el comportament dels animals.

+ Detalls 'Vida aquàtica' Museu Marítim de Barcelona Fins al 5 de febrer

L'Heliogàbal no para per Nadal

Entre Gràcia i el Poblenou, la programació de l'Heliogàbal no s'atura per Nadal. Avui: Martí Sales amb el cantant de Manos de Topo Miguel Ángel Blanca a l'Helio i Camellos+Aloha Bennets+Retirada! al BeGood, on també actuaran Vàlius el dia 25.

+ Detalls Martí Sales i Miguel Ángel Blanca, Camellos+Aloha Bennets+Retirada! Heliogàbal i BeGood (Barcelona) 23 de desembre

Poltrona i Pla junts a L’Auditori

Què pot passar si poses Tortell Poltrona i Albert Pla junts en un escenari? Pallasso i cantautor uneixen els seus universos creatius en un nou espectacle, Projecte PP, apte per al públic familiar i que forma part de la programació de Nadal de L'Auditori.

+ Detalls Tortell Poltrona & Albert Pla – 'Projecte PP' L'Auditori (Barcelona) Del 26 de desembre al 8 de gener

Com si fóssim a la Viena de Johann Strauss

La Strauss Festival Orchestra s'instal·la al Palau de la Música des del dia de Nadal fins al 22 de gener amb l'espectacle inspirat en el tradicional concert de Cap d'Any de Viena. El Danubi blau, La marxa Radetzky, ballet... una proposta cent per cent nadalenca.