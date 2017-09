La setmana del ‘Play’ , del 8 al 14 de setembre

Mercat de música viva de Vic

Del 13 al 17 de setembre

La ciutat de Vic tornarà a ser l’epicentre de la indústria musical al nostre país amb actuacions de Núria Graham, Xarim Aresté, Christina Rosenvinge, Dani Nel·lo i Vinicio Capossela amb Cabo San Roque, entre molts d’altres.

Festival Altaveu

Sant Boi de Llobregat. 8-10 de setembre

Los Enemigos, Flamin’ Groovies, Ala.ni, The Limiñanas i Kadhja Bonet són alguns dels noms que formen part de la programació de l’Altaveu 2017, aquest cap de setmana en diversos escenaris de Sant Boi de Llobregat.

Fira Tàrrega 2017

Fins al 10 de setembre

Aquest cap de setmana Tàrrega torna a ser la capital del teatre. Hi podreu veure espectacles com Màtria, de Carla Rovira, i Pool (no water), d’Íntims Produccions, però no us l’acabareu: hi ha previstos espectacles de 52 companyies nacionals i internacionals en 23 espais de la ciutat, molts dels quals gratuïts.

Festival de cinema jueu 2017

Filmoteca. Del 12 al 30 de setembre

El cineasta romanès Radu Mihaileanu serà l’encarregat d’inaugurar la dinovena edició del Festival de Cinema Jueu el dimarts 12 a la Filmoteca. L’autor d’èxits com Le concert preestrenarà la seva nova pel·lícula, La història de l’amor, que arriba a les sales el 22 de setembre.

Festival l'Hora del Jazz

Fins al 27 de setembre

Ja està en marxa el 27è Festival L’Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu, que cada diumenge al migdia ofereix concerts gratuïts a la plaça de la Vila de Gràcia (el dia 10 amb els trios de Jordi Rossy i Juan de Diego), a més d’actuacions a Vilafranca, Girona i Tarragona.