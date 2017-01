Un saltejat de larves i mosques?

L’any 2050 serem uns 9.000 milions de persones al planeta i les Nacions Unides calculen que la producció alimentària haurà d’augmentar quasi en un 70%. Els insectes seran, doncs, una part crucial de les nostres dietes futures. Amb aquestes dades sobre la taula, Josh Evans i Ben Reade, dos joves investigadors del Nordic Food Lab –l’organització danesa sense ànim de lucre fundada per René Redzepi i Claus Meyer, artífexs tant del restaurant Noma com del moviment de la Nova Cuina Nòrdica–, van començar a recórrer el món l’any 2013 per explorar diferents cultures gastronòmiques en què els insectes són un ingredient d’ús comú.

El realitzador Andreas Johnsen –autor d’interessants documentals sobre l’artista Ai Weiwei, l’escena dancehall jamaicana o la persecució de l’avortament a Nicaragua– va decidir seguir Evans i Reade durant la seva travessia i Bugs (Bichos de alta cocina, actualment a Movistar+) és el trepidant resultat d’un viatge farcit de troballes que desafien la sensibilitat i els prejudicis dels nostres paladars, alhora que obren la porta a un molt estimulant debat sobre les contradiccions que planteja l’entomofàgia, l’ús d’insectes com a aliment.

Sostenibilitat vs. negoci

A Kènia descobrim que els grills ajuden a combatre l’alta taxa de mortalitat per diarrea gràcies al seu alt contingut en zinc i que la reina d’una colònia de tèrmits a la planxa i acompanyada de mango és una delícia; a Mèxic, un país amb una llarga tradició entomofàgica, ens assabentem que l’escamol (larva de la formiga Liometopum apiculatum) es cotitza com si fos caviar; i a Sardenya, Itàlia, veiem com s’elabora el casu marzu, un formatge infectat deliberadament amb larves de la mosca casearia.

D’ençà que a finals del 2015 el Parlament Europeu va aprovar la regulació d’insectes dins la normativa alimentària, l’interès de les multinacionals del sector s’ha disparat, cosa que fa perillar el model de producció sostenible que hi havia en aquests països fins ara. Quan la realitat del negoci esquitxi la idealista missió de Nordic Food Lab, ja res tornarà a ser igual per al Josh i el Ben...