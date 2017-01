Tot el que es pot fer amb dos bastonets

Nenúfars thai. Kakigori no dashi. Sumi-ika i caviar oscietra. Tot això es pot menjar amb dos bastonets al Dos Palillos, un dels secrets de domini públic més famosos de la ciutat. Tothom el coneix i tothom hi ha anat a celebrar alguna cosa especial. Jo avui també. D’aquelles coses que ve de gust celebrar. Sempre. Perquè tenir un fill no es fa cada dia i perquè el cos (i el cap) necessiten una nit de treva de tant en tant. Així que avui és dia de festival.

El Dos Palillos és un local petit però perfecte, conegut però força especial, i íntim però amb un punt d’exhibicionisme, que fa que puguis fer un mà a mà però acabar interactuant amb tots els comensals. L’ambient és gustós i el menjar excepcional: un seguit de tapes senzilles però complexes conformen un meravellós viatge gastronòmic. D’aquells que et sorprenen a cada plat i que aconsegueixen no cansar. Podries seguir i seguir. Sorprendre’t i sorprendre’t.

Sec a l’extrem dret d’una barra que dibuixa una U i des d’on es pot veure la coreografia perfecta dels cuiners treballant. Amor, precisió, ciència. Tot passa allà: a mig metre teu. El ritme és perfecte i la sorpresa constant. Des del lloc on sóc, s’observa i s’és observat. Veus a tots els comensals i t’imagines les seves històries. A la meva esquerra, una parella que està en el seu moment més emocionant: el principi. Al meu davant una família de 4 concentrats i dedicats als seus plats: ja s’ho han dit tot. A la meva dreta, un expert en cuina que pregunta, repregunta i qüestiona.

Es nota que al darrere de cada plat hi ha molta feina, estudi, respecte i passió per la primera matèria. Resulta meravellós com una tapa pot arribar a emocionar tant després de la seva corresponent explicació i degustació. Encara ara, dies després, tinc el record d’unes gambes fresques crues-calentes que vaig degustar mil·límetre a mil·límetre i amb dos bastonets.