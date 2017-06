Un petit oasi per als plats de Jordi Cruz

És com entrar a casa. Privat, íntim, còmode. Cap excés, res fora de lloc, tot al punt. Elegància, art, criteri. Perfecte per allunyar-se del moviment de Barcelona tot i estar just al mig de la ciutat. Un petit oasi. Convertit en un secret del domini públic.

L’Abac és un restaurant amb hotel. Un gran local per dedicar-se un homenatge gastronòmic i a la vegada un concepte de “casa privada” reconvertida en un hotel de 15 habitacions. Trec el cap a les habitacions, passo per la cuina i vaig a petar al lounge i a l’ spa. Finalment em planto a la terrassa per esmorzar i al jardí, que t’ofereix tota la tranquil·litat del món. Obro l’ordinador, desenfundo tota mena de llibretes, bolis i documents i em poso al teclat. Mentrestant, m’arriba un assortiment de cereals, fruita i pastes dolces perfecte per mantenir el nivell d’energia que demana aquest matí.

El menú de l’Abac està basat en la tradició, la modernitat i el producte. I el seu ADN és la creativitat. Sense pretensions però molt singular: plats que arriben amb el segell i la firma de Jordi Cruz. Avui ell no hi és, però em rep el David, la seva mà dreta, el seu confident i gran aliat. Parlem de la importància del caos ordenat, de la connexió d’idees, de les ments creatives, del producte i de la passió per l’alta cuina. Quan arribem al secret de l’èxit (talent + treballar) s’apunta a la conversa la Montse Cruz: germana del Jordi i directora de l’ spa, un dels grans tresors de l’hotel/restaurant. Baixo a veure l’espai: meravellós, perfecte per escapar-se a desconnectar. Pel camí, terra de roure, taules ovalades, llums zenitals, obres d’art... Un grapat de detalls que emmarquen l’experiència gastronòmica que és el centre i diana de tot el local.