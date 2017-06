Auguro una febre similar a la dels japonesos. I aquest cop serà a cop de restaurant xinès: actualitzat i modernitzat. A Barcelona les últimes inauguracions han estat sonades. I ahir va ser el torn del Fan Ho. Al darrere d’aquest superlocal hi ha el segell del grup Tragaluz, que és -sempre- garantia de confiança. Així que aprofito l’excusa per trepitjar el centre de nit. Rambla Catalunya amb València: al bell mig de l’Eixample. On abans hi havia l’antic Cornelia & Co i compartint local amb el Tapas Tomate, del mateix grup. Fa dues setmanes que ha obert i segur que a partir de demà es convertirà en el millor restaurant xinès de la ciutat.

La taverna deu el nom al fotògraf xinès Fan Ho. Per això en entrar veig làmpares que recorden les d’un estudi fotogràfic, a més de fotografies seves decorant l’espai. Les taules, les parets i el terra són de fusta massissa. Al fons, una barra amb la cuina a la vista. I una terrasseta cuidada fins a l’últim detall. Tot plegat sobri, acollidor. I MOLT bonic.

El Fan Ho està ple a rebentar. I no m’estranya: el wok d’arròs saltejat és per morir i ressuscitar en zero coma. I el hit indiscutible de la carta és el bacallà negre a la planxa: B-R-A-V-O! Igual que la pasta de blat farcida amb gambes i bolets, el xiitake a la planxa, els noodles de moniato, el rosbifde vedella amb gingebre o el secret ibèric importat des de la Xina. I, a més, una vaixella de ceràmica de colors que m’ha acabat d’ajudar a reconciliar-me amb la cuina xinesa.

M’acosto a veure què es cou al Tapas Tomate, un bar obert ininterrompudament, amb cuina oberta i producte d’una qualitat extrema i proximitat. Com si t’ho mengessis al costat de les paradetes del mercat. Felicitats, Tragaluz, ho heu tornat a fer!