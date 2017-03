Un italià que no és un italià

Soc en una de les puntes que limiten el Turó Park de Barcelona, però mentalment fa estona que m’he catapultat a ple Meatpacking de Nova York. Dins del Luzio (botiga de referència de decoració de la ciutat) hi han instal·lat l’Iluzione, un gastrobar d’inspiració italoestatunidenca. Els propietaris d’aquesta concept store tan especial són la Maria José Gómez i el Maximiliano Zigart, que em reben afablement a l’entrada.

Baixo les escales i començo a observar: l’ambient és brutal: un pàrquing reconvertit en un dels hotspots de la ciutat. Els mobles, el clima, la coberteria, l’estilisme de l’staff. Tot cuidat, tot mimat, tot pensat. Ara bé, el millor de l’Iluzione és el producte. De fet, no tenen ni cuina, només hi serveixen plats freds o al forn. Receptes italianes gens gastades com el tàrtar de salmó, la burrata, el peix mantega trufat, les focaccia (entre la varietat n’hi ha una de pastrami al·lucinant), la pasta al forn i la taula de mortadel·la (artesanal i sense conservants). A més, a sota de tots aquests plats s’hi descobreix una vaixella amb un tatuatge de la màfia italiana. I és que a l’Iluzione s’hi respira un canallisme mesurat que també es trasllada en els cambrers, que són encantadors.

A més, l’Iuzione també reivindica l’aperitiu italià, que en comptes de fer-se al migdia es fa en sortir de treballar (de 16.30 a 20 h). I que consisteix a prendre una copa acompanyada d’alguna cosa per menjar, invitació de la casa (formatges, mortadel·la, olives, crostini). I el nom del restaurant? Fa referència a la il·lusió que els ha fet sempre als propietaris menjar en segons quin restaurant. Un sentiment que han sabut traslladar al seu propi local. I és que quan proveu l’Iluzione, hi voldreu tornar: a sopar amb amics, amb la parella, amb la família. I el millor de tot: tindreu la sensació que heu travessat l’Atlàntic sense treure un peu de la ciutat.