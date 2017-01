Arribo d’hora, la primera del torn del migdia. L’espai és diàfan i ple de racons a la vegada. La llum, tan bèstia que aclapara. Les taules estan perfectament parades. Tot a lloc. Em donen dues taules per escollir. En trio una, i acte seguit canvio de lloc. Desenfundo l’ordinador i observo: tot està a punt de començar.

Demano una copa de vi i surt Laura Veraguas. Ella és la xef del restaurant i l’ànima de la cuina. Tots els menús que elabora estan basats en la idea de tornar als orígens i conservar els verdaders gustos dels ingredients; aprofitar la qualitat dels productes, mimar-los i respectar-los. Parla amb força, amb energia, i amb visió. I és la prova que la personalitat del xef acaba traslladada a la seva cuina.

Un menú de 3 plats + 1 extra que em demano perquè he vist passar uns macarrons amb carbassa que vull tastar. I unes postres de xocolata negra amb mango que fan plorar. Tots els plats, una aposta clara per una cuina nutritiva, sostenible i de proximitat: la Laura coneix a tots els seus proveïdors i explica que conèixer a qui et dona la primera matèria fa que siguis més conscient del que cuines i com ho fas.

Sortim al jardí i allò podria ser un dia d’abril: fa sol, l’aire és net, Barcelona als peus. I parlem de com tot el que imaginem pot acabar passant. I de com la passió estimula l’esperit i l’energia. La Laura ha trobat la seva passió i està en el seu element. I tot i que treballa en horaris maratonians, la seva feina, lluny de treure-li energia, n'hi dona més. I és que com ella diu: la cuina l’ha salvat.